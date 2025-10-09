https://1prime.ru/20251009/press-863329062.html

Российские компании инвестировали в цифровизацию 5,24 трлн рублей за последний год

Аналитическое агентство ИТ-холдинга Т1 представило ежегодное исследование "Пульс цифровизации"[1], в котором анализируется уровень использования и внедрения... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T12:04+0300

2025-10-09T12:04+0300

2025-10-09T12:04+0300

Аналитическое агентство ИТ-холдинга Т1 представило ежегодное исследование "Пульс цифровизации"[1], в котором анализируется уровень использования и внедрения ИТ-решений в российских организациях. Согласно нему, за последний год инвестиции в цифровую инфраструктуру и ИТ-решения в России значительно увеличились, составив 5,24 трлн рублей — на 29,5% больше по сравнению с предыдущим годом.Основой исследования стал интегральный индекс цифровизации отраслей, который рассчитывается на основе различных индикаторов, оцениваемых по шкале от 0 до 10 баллов. Каждое направление имеет свой вес при формировании итогового индекса. Лидерами цифровизации стали финансовый сектор (с индексом 55,6%), розничная торговля (45,6%), фармацевтика (44,9%) и нефтегазовая промышленность (42,9%), а также наука (42,4%).В пятерку самых динамично развивающихся отраслей с точки зрения инвестиций в ИТ вошли финансы, транспорт и логистика, нефтегазовая промышленность, а также электроэнергетика и металлургия.Компании финансового сектора инвестировали 1,2 трлн рублей в ИТ-решения и оборудование (+36,5% за год), из которых 47,4% было направлено на приобретение отечественного ПО. Индекс цифровизации финансового сектора составил 55,6%. Отечественные решения преобладают в области управления продажами (65%), HRM-систем (62%), управления закупками (61%), а также обеспечения информационной безопасности (46%). 7,9% компаний финансового сектора используют ИИ. Наибольшее применение нашли технологии обработки естественного языка (84,2%), компьютерное зрение (72,3%) и новые технологии ИИ (69,8%).Розничная торговля заняла второе место по внедрению цифровых технологий, с ростом инвестиций на 20% за год и ИТ-затратами в 105 млрд рублей. На искусственный интеллект компании потратили 1,1 млрд рублей. Ритейл-компании активно используют ИИ, среди которых он находит применение в HR-процессах и рекрутинге (96%), основных бизнес-процессах (94%) и маркетинге (74%).Фармацевтическая отрасль лидирует по применению цифровых технологий среди всех отраслей и занимает третье место по инвестиционной динамике. 28,9% компаний используют цифровые платформы, 27,6% — облачные сервисы, а 21,8% применяют промышленных роботов. Общие ИТ-затраты отрасли составили 7,9 млрд рублей.Нефтегазовая промышленность занимает 10-е место по внедрению цифровых технологий, увеличив ИТ-затраты на 154,6% до 135 млрд рублей.Наука занимает второе место по уровню применения цифровых технологий среди сотрудников. В научной сфере более всего распространены дистанционные форматы работы, высокие ИТ-компетенции и использование ИИ для достижения поставленных целей."2025 год стал для российского бизнеса точкой ускоренного перехода от фрагментарных внедрений к комплексной цифровой трансформации. Именно системный подход к информационной безопасности, ориентация на отечественные цифровые решения и инвестиции в компетенции персонала стали главными залогами технологической устойчивости и импортонезависимости в самых чувствительных для страны отраслях", — отмечает Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.О компанииИТ-холдинг Т1 – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 года. В штате — более 26 тысяч сотрудников. В 2024 году выручка холдинга составила 249,6 млрд рублей без НДС. По версии аналитических агентств CNews Analytics и RAEX, Т1 является крупнейшей ИТ-компанией в России.Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят бизнес-направления Т1 Интеграция, Т1 Облако, Т1 Искусственный Интеллект, Т1 Сервионика, Т1 Иннотех, Мультикарта и вендор НОТА от Т1. Также у холдинга есть собственный образовательный сервис для подготовки квалифицированных ИТ-кадров – Т1 Цифровая Академия. Компании холдинга обладают профессиональной экспертизой в области разработки ПО, системной интеграции, Big Data и машинного обучения, облачных сервисов, информационной безопасности, консалтинга, сервисной поддержки и аутсорсинга, процессинга, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Компетенции холдинга позволяют проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия. [1] В основе исследования лежит комплексный подход к изучению процессов цифровой трансформации ключевых отраслей российской экономики и параметров формирования экономики данных на основе анализа сведений об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг (итогов статистического наблюдения по форме 3-информ за 2024 г., опубликованных на официальном сайте Росстата 18 августа 2025 г.). Всего было проанализировано 261 237 компаний из 16 отраслей.

