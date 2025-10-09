Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы отклонил проект об ограничении трат на концерты из бюджета - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/proekt-863327243.html
Комитет Госдумы отклонил проект об ограничении трат на концерты из бюджета
Комитет Госдумы отклонил проект об ограничении трат на концерты из бюджета - 09.10.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы отклонил проект об ограничении трат на концерты из бюджета
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов и корпоративные... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T11:42+0300
2025-10-09T11:42+0300
экономика
бизнес
россия
рф
госдума
культура
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863327084_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_0928425ca8383d0cc13f26fb6bbd535c.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов и корпоративные музыкальные мероприятия более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Документ внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он ограничивает 1 миллионом рублей предельные цены закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд услуг организации и проведения концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий. Распространены случаи закупок услуг организации и проведения корпоративных мероприятий, например, в преддверии новогодних праздников, на которых зачастую за счет бюджетных средств выступают известные артисты за несколько миллионов рублей, отмечается в пояснительной записке. А некоторые субъекты РФ заключали контракты на концерты отдельных певцов на суммы от 8,25 миллиона до 16 миллионов рублей. Разработчики полагают, что в условиях снижения объемов доходов бюджетов субъектов РФ нецелесообразно "тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта". Однако комитет по экономполитике считает, что для реализации цели законопроекта не требуется внесения изменений в закон о контрактной системе в сфере госзакупок, как предлагают разработчики. Ведь предельные цены на те или иные товары, работы и услуги уже могут быть установлены на основании соответствующих решений кабмина, высших исполнительных органов субъектов РФ, местных администраций. А правительство в свою очередь считает, что законопроект "нуждается в существенной доработке", обращая внимание, что в нем не раскрывается содержание самой услуги организации и проведения концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий. "С учетом того, что затратный механизм такой услуги включает в себя комплекс расходов как на организацию и проведение непосредственно мероприятия, так и на обеспечение его безопасности, не представляется возможным определить, в отношении какой конкретно услуги предлагается ввести предельные цены", - отмечается в официальном отзыве кабмина.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863327084_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_e0b575fe49677415de6241d33d2bdd7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, госдума, культура
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума, культура
11:42 09.10.2025
 
Комитет Госдумы отклонил проект об ограничении трат на концерты из бюджета

Комитет ГД отклонил проект о запрете трат из бюджета на концерты артистов более 1 млн руб

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов и корпоративные музыкальные мероприятия более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов.
Документ внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он ограничивает 1 миллионом рублей предельные цены закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд услуг организации и проведения концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий.
Распространены случаи закупок услуг организации и проведения корпоративных мероприятий, например, в преддверии новогодних праздников, на которых зачастую за счет бюджетных средств выступают известные артисты за несколько миллионов рублей, отмечается в пояснительной записке. А некоторые субъекты РФ заключали контракты на концерты отдельных певцов на суммы от 8,25 миллиона до 16 миллионов рублей.
Разработчики полагают, что в условиях снижения объемов доходов бюджетов субъектов РФ нецелесообразно "тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта".
Однако комитет по экономполитике считает, что для реализации цели законопроекта не требуется внесения изменений в закон о контрактной системе в сфере госзакупок, как предлагают разработчики. Ведь предельные цены на те или иные товары, работы и услуги уже могут быть установлены на основании соответствующих решений кабмина, высших исполнительных органов субъектов РФ, местных администраций.
А правительство в свою очередь считает, что законопроект "нуждается в существенной доработке", обращая внимание, что в нем не раскрывается содержание самой услуги организации и проведения концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий.
"С учетом того, что затратный механизм такой услуги включает в себя комплекс расходов как на организацию и проведение непосредственно мероприятия, так и на обеспечение его безопасности, не представляется возможным определить, в отношении какой конкретно услуги предлагается ввести предельные цены", - отмечается в официальном отзыве кабмина.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФГосдумакультура
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала