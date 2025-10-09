https://1prime.ru/20251009/proekt-863327243.html
Комитет Госдумы отклонил проект об ограничении трат на концерты из бюджета
2025-10-09T11:42+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов и корпоративные музыкальные мероприятия более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Документ внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он ограничивает 1 миллионом рублей предельные цены закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд услуг организации и проведения концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий. Распространены случаи закупок услуг организации и проведения корпоративных мероприятий, например, в преддверии новогодних праздников, на которых зачастую за счет бюджетных средств выступают известные артисты за несколько миллионов рублей, отмечается в пояснительной записке. А некоторые субъекты РФ заключали контракты на концерты отдельных певцов на суммы от 8,25 миллиона до 16 миллионов рублей. Разработчики полагают, что в условиях снижения объемов доходов бюджетов субъектов РФ нецелесообразно "тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта". Однако комитет по экономполитике считает, что для реализации цели законопроекта не требуется внесения изменений в закон о контрактной системе в сфере госзакупок, как предлагают разработчики. Ведь предельные цены на те или иные товары, работы и услуги уже могут быть установлены на основании соответствующих решений кабмина, высших исполнительных органов субъектов РФ, местных администраций. А правительство в свою очередь считает, что законопроект "нуждается в существенной доработке", обращая внимание, что в нем не раскрывается содержание самой услуги организации и проведения концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий. "С учетом того, что затратный механизм такой услуги включает в себя комплекс расходов как на организацию и проведение непосредственно мероприятия, так и на обеспечение его безопасности, не представляется возможным определить, в отношении какой конкретно услуги предлагается ввести предельные цены", - отмечается в официальном отзыве кабмина.
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов и корпоративные музыкальные мероприятия более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов.
Документ внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он ограничивает 1 миллионом рублей предельные цены закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд услуг организации и проведения концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий.
Распространены случаи закупок услуг организации и проведения корпоративных мероприятий, например, в преддверии новогодних праздников, на которых зачастую за счет бюджетных средств выступают известные артисты за несколько миллионов рублей, отмечается в пояснительной записке. А некоторые субъекты РФ
заключали контракты на концерты отдельных певцов на суммы от 8,25 миллиона до 16 миллионов рублей.
Разработчики полагают, что в условиях снижения объемов доходов бюджетов субъектов РФ нецелесообразно "тратить десятки миллионов рублей на проведение одного концерта".
Однако комитет по экономполитике считает, что для реализации цели законопроекта не требуется внесения изменений в закон о контрактной системе в сфере госзакупок, как предлагают разработчики. Ведь предельные цены на те или иные товары, работы и услуги уже могут быть установлены на основании соответствующих решений кабмина, высших исполнительных органов субъектов РФ, местных администраций.
А правительство в свою очередь считает, что законопроект "нуждается в существенной доработке", обращая внимание, что в нем не раскрывается содержание самой услуги организации и проведения концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий.
"С учетом того, что затратный механизм такой услуги включает в себя комплекс расходов как на организацию и проведение непосредственно мероприятия, так и на обеспечение его безопасности, не представляется возможным определить, в отношении какой конкретно услуги предлагается ввести предельные цены", - отмечается в официальном отзыве кабмина.