Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, который находится с государственным визитом в Таджикистане, в четверг проведет переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном и примет участие в работе саммита "Центральная Азия-Россия". Путин прибыл в Душанбе 8 октября. Вечером в среду состоялся неформальный обед с участием двух президентов. Мероприятия в рамках госвизита начнутся в четверг с церемонии официальной встречи. После запланированы двусторонняя встреча лидеров в формате тет-а-тет и двусторонние переговоры в расширенном составе. Путин и Рахмон обсудят в Душанбе широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня. С президентом России в Таджикистан отправилась солидная делегация - в ее составе более 20 человек. Среди них - вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпроторга Антон Алиханов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор РЭЦ Вероника Никишина. К подписанию планируется 15 совместных документов в различных областях - это соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения. Также ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. После Путин и Рахмон выступят с заявлениями для прессы. СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В этот же день Путин примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия". Первый саммит состоялся 14 октября 2022 года в Астане. По его итогам было принято Совместное заявление, зафиксировавшее подходы участников к современному мироустройству и дальнейшему развитию сотрудничества. Участники саммита в Душанбе обсудят вопросы сотрудничества России и центральноазиатских стран в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях, а также вопросы региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане. По итогам саммита планируется принятие Коммюнике и Плана совместных действий на 2025-2027 годы. Как отметили в Кремле, итоговое Коммюнике будет объемным документом, в котором будут зафиксированы общие задачи по углублению совместной деятельности в различных сферах в интересах укрепления стратегического партнерства стран Центральной Азии с Россией. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, между Россией и странами центральной Азии уже достигнуты значимые результаты по всему спектру многоплановых отношений. В частности, фиксируется устойчивый рост совокупного взаимного товарооборота, который по итогам 2024 года превысил 45 миллиардов долларов. ОТНОШЕНИЯ РФ И ТАДЖИКИСТАНА Отношения РФ и Таджикистана развиваются в конструктивном и дружественном ключе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в преддверии визита. Он добавил, что Россия является ведущим торговым партнером Таджикистана с долей во внешней торговле республики более 22%. Товарооборот двух стран в 2024 году увеличился на 7,1%, до 1,5 миллиарда долларов, а за семь месяцев текущего года – еще на 17,3%. Россия является одним из ключевых инвесторов в таджикистанскую экономику: накопленные российские инвестиции составили около 500 миллионов долларов. В республике функционируют более 300 российских компаний. Более 70 субъектов РФ поддерживают прямые торгово-экономические связи с Таджикистаном. Взаимодействие осуществляется в таких сферах, как машиностроение, транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, строительная отрасль, агропромышленный комплекс. Россия и Таджикистан регулярно проводят совместные учения, осуществляется подготовка таджикистанских военных кадров, проводимая как на площадке 201-й российской военной базы, так и в образовательных учреждениях на территории России. Тесно взаимодействуют страны и на международной арене, в рамках многосторонних организаций, прежде всего – СНГ, ОДКБ и ШОС. Поддерживается постоянный диалог между Москвой и Душанбе по афганской проблематике – как в двустороннем формате, так и в рамках региональных площадок. Важным направлением развития двустороннего гуманитарного сотрудничества является сфера образования. В Таджикистане успешно функционируют ряд филиалов ведущих российских вузов. Реализуется проект "Российский учитель за рубежом" по направлению российских педагогов в школы Таджикистана. В текущем году участниками этой программы стали 109 российских преподавателей-предметников. Реализуется и проект по поставке адаптированных учебников по русскому языку. Ежегодно, на протяжении 5 лет, на эти нужды будет выделяться до 200 миллионов рублей. В 2024 году в школы Таджикистана было поставлено более 370 тысяч экземпляров таких учебников.

