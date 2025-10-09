https://1prime.ru/20251009/putin-863320982.html
Путин рассказал, о чем говорил с Рахмоном с глазу на глаз
Путин рассказал, о чем говорил с Рахмоном с глазу на глаз - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, о чем говорил с Рахмоном с глазу на глаз
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном "с глазу на глаз" самые чувствительные моменты. | 09.10.2025, ПРАЙМ
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном "с глазу на глаз" самые чувствительные моменты. "Мы сейчас имели возможность с вами с глазу на глаз поговорить на наиболее чувствительные темы" , - сказал Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров. Глава государства находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в четверг. Лидеры начали переговоры с общения тет-а-тет.
