Путин оценил перспективы развития отношений России и Центральной Азии

2025-10-09T16:41+0300

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть хорошие перспективы для развития отношений РФ с Центральной Азией в сфере экономики, товарооборот превысил 45 миллиардов долларов по итогам 2024 года. "Так, по итогам прошлого (2024 - ред.) года, российский товарооборот с центральноазиатскими государствами, с пятёркой, превысил 45 миллиардов долларов... А это значит, есть и хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики", - сказал президент РФ на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.

