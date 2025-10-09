Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил перспективы развития отношений России и Центральной Азии - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин оценил перспективы развития отношений России и Центральной Азии
Путин оценил перспективы развития отношений России и Центральной Азии - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин оценил перспективы развития отношений России и Центральной Азии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть хорошие перспективы для развития отношений РФ с Центральной Азией в сфере экономики, товарооборот превысил 45... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T16:41+0300
2025-10-09T16:41+0300
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть хорошие перспективы для развития отношений РФ с Центральной Азией в сфере экономики, товарооборот превысил 45 миллиардов долларов по итогам 2024 года. "Так, по итогам прошлого (2024 - ред.) года, российский товарооборот с центральноазиатскими государствами, с пятёркой, превысил 45 миллиардов долларов... А это значит, есть и хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики", - сказал президент РФ на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
16:41 09.10.2025
 
Путин оценил перспективы развития отношений России и Центральной Азии

Путин: товарооборот России и Центральной Азии превысил $45 млрд по итогам 2024 года

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть хорошие перспективы для развития отношений РФ с Центральной Азией в сфере экономики, товарооборот превысил 45 миллиардов долларов по итогам 2024 года.
"Так, по итогам прошлого (2024 - ред.) года, российский товарооборот с центральноазиатскими государствами, с пятёркой, превысил 45 миллиардов долларов... А это значит, есть и хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики", - сказал президент РФ на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Заголовок открываемого материала