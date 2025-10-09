https://1prime.ru/20251009/putin-863344212.html
Путин оценил перспективы развития отношений России и Центральной Азии
Путин оценил перспективы развития отношений России и Центральной Азии
2025-10-09T16:41+0300
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть хорошие перспективы для развития отношений РФ с Центральной Азией в сфере экономики, товарооборот превысил 45 миллиардов долларов по итогам 2024 года. "Так, по итогам прошлого (2024 - ред.) года, российский товарооборот с центральноазиатскими государствами, с пятёркой, превысил 45 миллиардов долларов... А это значит, есть и хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики", - сказал президент РФ на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
