09.10.2025
https://1prime.ru/20251009/putin-863345209.html
Путин рассказал о товарообороте России и Белоруссии
Путин рассказал о товарообороте России и Белоруссии - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о товарообороте России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговый оборот России и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов.
2025-10-09T16:58+0300
2025-10-09T16:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861227788_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_2aaf8b112fa66a1dc222539e3a646e98.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговый оборот России и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов. Глава государства сообщил, что по итогам прошлого года российский товарооборот с центрально-азиатскими государствами, с "пятёркой" превысил 45 миллиардов долларов. "Но хочу обратить ваше внимание, я всегда в таких случаях привожу этот пример. Завтра примет участие в нашей работе по линии СНГ Александр Григорьевич Лукашенко (президент Белоруссии), вот с Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов", - сказал президент РФ на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
16:58 09.10.2025
 
Путин рассказал о товарообороте России и Белоруссии

Путин: торговый оборот России и Белоруссии превысил $50 млрд

© РИА Новости . Андрей Александров | Государственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
Перейти в медиабанк
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговый оборот России и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов.
Глава государства сообщил, что по итогам прошлого года российский товарооборот с центрально-азиатскими государствами, с "пятёркой" превысил 45 миллиардов долларов.
"Но хочу обратить ваше внимание, я всегда в таких случаях привожу этот пример. Завтра примет участие в нашей работе по линии СНГ Александр Григорьевич Лукашенко (президент Белоруссии), вот с Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов", - сказал президент РФ на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
