Путин рассказал о товарообороте России и Белоруссии

Путин рассказал о товарообороте России и Белоруссии

2025-10-09T16:58+0300

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что торговый оборот России и Белоруссии превысил 50 миллиардов долларов. Глава государства сообщил, что по итогам прошлого года российский товарооборот с центрально-азиатскими государствами, с "пятёркой" превысил 45 миллиардов долларов. "Но хочу обратить ваше внимание, я всегда в таких случаях привожу этот пример. Завтра примет участие в нашей работе по линии СНГ Александр Григорьевич Лукашенко (президент Белоруссии), вот с Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов", - сказал президент РФ на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.

