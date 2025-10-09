https://1prime.ru/20251009/putin-863345377.html

Путин рассказал о переходе России и Центральной Азии на нацвалюты

2025-10-09T17:00+0300

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Центральной Азии планомерно переходят на национальные валюты в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в среду. "Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская Система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах. Повсеместной стала практика открытия прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями наших государств", - сказал Путин на заседании второго саммита "Россия - Центральная Азия".

