Путин рассказал о переходе России и Центральной Азии на нацвалюты
Путин рассказал о переходе России и Центральной Азии на нацвалюты - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о переходе России и Центральной Азии на нацвалюты
Россия и страны Центральной Азии планомерно переходят на национальные валюты в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия и страны Центральной Азии планомерно переходят на национальные валюты в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в среду. "Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская Система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах. Повсеместной стала практика открытия прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями наших государств", - сказал Путин на заседании второго саммита "Россия - Центральная Азия".
