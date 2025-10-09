https://1prime.ru/20251009/putin-863345544.html
Путин предложил объединить евразийские логистические проекты
Путин предложил объединить евразийские логистические проекты - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин предложил объединить евразийские логистические проекты
09.10.2025 Президент РФ Владимир Путин предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть.
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в среду. "Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами. Это позволит кратно увеличить объемы международных транспортных перевозок через наш общий регион", - сказал Путин в ходе саммита "Центральная Азия – Россия".
Путин предложил объединить евразийские логистические проекты
