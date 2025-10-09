https://1prime.ru/20251009/putin-863345694.html
Путин назвал Россию одним из ведущих инвесторов в Центральной Азии
2025-10-09T17:06+0300
2025-10-09T17:06+0300
2025-10-09T17:06+0300
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия является одним из ведущих инвесторов в экономики стран региона. Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов", - сказал российский лидер на саммите "Центральная Азия - Россия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
