Путин назвал ключевую задачу в Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей обустройство магистральных маршрутов через Центральную Азию. "Мы готовы вместе с вами выстраивать новые логистические и транспортные цепочки, при этом ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров", - сказал российский лидер в ходе своего выступления на саммите "Центральная Азия - Россия".

