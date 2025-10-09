https://1prime.ru/20251009/putin-863346762.html
Путин назвал ключевую задачу в Центральной Азии
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей обустройство магистральных маршрутов через Центральную Азию. "Мы готовы вместе с вами выстраивать новые логистические и транспортные цепочки, при этом ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров", - сказал российский лидер в ходе своего выступления на саммите "Центральная Азия - Россия".
"Мы готовы вместе с вами выстраивать новые логистические и транспортные цепочки, при этом ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров", - сказал российский лидер в ходе своего выступления на саммите "Центральная Азия - Россия".
