Путин оценил объем инвестиций России в Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал недостаточным совокупный объем российских инвестиций в странах Центральной Азии. "Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов. Тоже, мне думается, маловато", - сказал глава государства на саммите "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.

