Путин оценил объем инвестиций России в Центральной Азии
Президент РФ Владимир Путин назвал недостаточным совокупный объем российских инвестиций в странах Центральной Азии.
2025-10-09T17:35+0300
2025-10-09T17:35+0300
2025-10-09T17:35+0300
россия
мировая экономика
рф
центральная азия
таджикистан
владимир путин
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал недостаточным совокупный объем российских инвестиций в странах Центральной Азии. "Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов. Тоже, мне думается, маловато", - сказал глава государства на саммите "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
рф
центральная азия
таджикистан
россия, мировая экономика, рф, центральная азия, таджикистан, владимир путин
