Путин: Россия заинтересована в привлечении компаний из Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в том, чтобы компании из пятерки центральноазиатских стран активнее подключались к российским промышленным проектам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и компании из ваших государств активнее присоединялись к масштабным российским программам развития в промышленности, (в) высоких технологиях, импортозамещении и других сферах. Тем более мы видим, с удовольствием наблюдаем за теми успехами, которые имеются в ваших странах по всем вышеуказанным мной направлениям. А если это так, то тогда и возможности для кооперации расширяются", – заявил Путин на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.

