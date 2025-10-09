https://1prime.ru/20251009/putin-863347982.html
Путин: Россия заинтересована в привлечении компаний из Центральной Азии
2025-10-09T17:49+0300
2025-10-09T17:49+0300
2025-10-09T17:49+0300
россия
промышленность
рф
таджикистан
душанбе
владимир путин
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в том, чтобы компании из пятерки центральноазиатских стран активнее подключались к российским промышленным проектам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и компании из ваших государств активнее присоединялись к масштабным российским программам развития в промышленности, (в) высоких технологиях, импортозамещении и других сферах. Тем более мы видим, с удовольствием наблюдаем за теми успехами, которые имеются в ваших странах по всем вышеуказанным мной направлениям. А если это так, то тогда и возможности для кооперации расширяются", – заявил Путин на заседании второго саммита "Россия – Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
рф
таджикистан
душанбе
россия, промышленность, рф, таджикистан, душанбе, владимир путин
РОССИЯ, Промышленность, РФ, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Владимир Путин
