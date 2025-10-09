https://1prime.ru/20251009/putin-863348893.html

Путин рассказал о партнерстве России со странами Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия углубляет партнерство в сфере энергетики со странами Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в среду. "Россия и государства "пятёрки" углубляют партнёрство в сфере энергетики. Причём речь идёт не только о добыче и торговле традиционными углеводородами, но и о строительстве атомных станций по самым современным российским технологиям, внедрении возобновляемых источников энергии", - сказал Путин в ходе заседания второго саммита "Россия – Центральная Азия".

