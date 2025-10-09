Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о партнерстве России со странами Центральной Азии - 09.10.2025
Путин рассказал о партнерстве России со странами Центральной Азии
Путин рассказал о партнерстве России со странами Центральной Азии - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о партнерстве России со странами Центральной Азии
Россия углубляет партнерство в сфере энергетики со странами Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T18:09+0300
2025-10-09T18:09+0300
россия
центральная азия
таджикистан
душанбе
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863348691_0:311:3047:2025_1920x0_80_0_0_837e3a21001d757f65240ba8ff3dbb8b.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия углубляет партнерство в сфере энергетики со странами Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в среду. "Россия и государства "пятёрки" углубляют партнёрство в сфере энергетики. Причём речь идёт не только о добыче и торговле традиционными углеводородами, но и о строительстве атомных станций по самым современным российским технологиям, внедрении возобновляемых источников энергии", - сказал Путин в ходе заседания второго саммита "Россия – Центральная Азия".
центральная азия
таджикистан
душанбе
россия, центральная азия, таджикистан, душанбе, владимир путин
РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Владимир Путин
18:09 09.10.2025
 
Путин рассказал о партнерстве России со странами Центральной Азии

Путин: Россия укрепляет партнерство в сфере энергетики со странами Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия углубляет партнерство в сфере энергетики со странами Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе в среду.
"Россия и государства "пятёрки" углубляют партнёрство в сфере энергетики. Причём речь идёт не только о добыче и торговле традиционными углеводородами, но и о строительстве атомных станций по самым современным российским технологиям, внедрении возобновляемых источников энергии", - сказал Путин в ходе заседания второго саммита "Россия – Центральная Азия".
РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Владимир Путин
 
 
