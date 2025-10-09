https://1prime.ru/20251009/putin-863349718.html
Путин и лидеры государств после саммита отправились на неформальный обед
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и другие лидеры государств после заседания саммита "РФ - Центральная Азия" направились на неформальный обед, сообщили в Кремле. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, затем принял участие в заседании саммита "Россия - Центральная Азия". "По окончании заседания лидеры направились на неформальный обед глав делегаций государств – участников СНГ", - говорится в Telegram-канале Кремля. Очередное заседание Совета глав государств СНГ состоится в Душанбе 10 октября.
