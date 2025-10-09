Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и лидеры государств после саммита отправились на неформальный обед - 09.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251009/putin-863349718.html
Путин и лидеры государств после саммита отправились на неформальный обед
Путин и лидеры государств после саммита отправились на неформальный обед - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин и лидеры государств после саммита отправились на неформальный обед
Президент России Владимир Путин и другие лидеры государств после заседания саммита "РФ - Центральная Азия" направились на неформальный обед, сообщили в Кремле. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T18:23+0300
2025-10-09T18:23+0300
россия
мировая экономика
таджикистан
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863348691_0:311:3047:2025_1920x0_80_0_0_837e3a21001d757f65240ba8ff3dbb8b.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и другие лидеры государств после заседания саммита "РФ - Центральная Азия" направились на неформальный обед, сообщили в Кремле. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, затем принял участие в заседании саммита "Россия - Центральная Азия". "По окончании заседания лидеры направились на неформальный обед глав делегаций государств – участников СНГ", - говорится в Telegram-канале Кремля. Очередное заседание Совета глав государств СНГ состоится в Душанбе 10 октября.
таджикистан
душанбе
россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, снг
РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ
18:23 09.10.2025
 
Путин и лидеры государств после саммита отправились на неформальный обед

Путин и другие лидеры государств в Душанбе направились на неформальный обед

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств-участников Второго саммита "Россия - Центральная Азия"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств-участников Второго саммита Россия - Центральная Азия - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств-участников Второго саммита "Россия - Центральная Азия"
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и другие лидеры государств после заседания саммита "РФ - Центральная Азия" направились на неформальный обед, сообщили в Кремле.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, затем принял участие в заседании саммита "Россия - Центральная Азия".
"По окончании заседания лидеры направились на неформальный обед глав делегаций государств – участников СНГ", - говорится в Telegram-канале Кремля.
Очередное заседание Совета глав государств СНГ состоится в Душанбе 10 октября.
РОССИЯМировая экономикаТАДЖИКИСТАНДушанбеВладимир ПутинЭмомали РахмонСНГ
 
 
