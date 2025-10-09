https://1prime.ru/20251009/putin-863350030.html

Путин рассказал о совместных проектах России и Центральной Азии

Путин рассказал о совместных проектах России и Центральной Азии - 09.10.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о совместных проектах России и Центральной Азии

Россия реализует крупные проекты в автомобилестроении с Центральной Азией, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T18:28+0300

2025-10-09T18:28+0300

2025-10-09T18:28+0300

бизнес

россия

центральная азия

рф

таджикистан

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863348691_0:311:3047:2025_1920x0_80_0_0_837e3a21001d757f65240ba8ff3dbb8b.jpg

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия реализует крупные проекты в автомобилестроении с Центральной Азией, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в странах Центральной Азии работают порядка 25 тысяч компаний с российским капиталом. При участии России создаются совместные индустриальные парки, торговые дома, оптово-распределительные центры. "Реализуются крупные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники, минеральных удобрений и так далее. Очень широкий круг нашей совместной работы", - добавил Путин в ходе заседания второго саммита "Россия - Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.

https://1prime.ru/20251009/putin-863347207.html

центральная азия

рф

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, центральная азия, рф, таджикистан, владимир путин