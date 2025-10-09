https://1prime.ru/20251009/putin-863350030.html
Путин рассказал о совместных проектах России и Центральной Азии
Путин рассказал о совместных проектах России и Центральной Азии - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о совместных проектах России и Центральной Азии
Россия реализует крупные проекты в автомобилестроении с Центральной Азией, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия реализует крупные проекты в автомобилестроении с Центральной Азией, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в странах Центральной Азии работают порядка 25 тысяч компаний с российским капиталом. При участии России создаются совместные индустриальные парки, торговые дома, оптово-распределительные центры. "Реализуются крупные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники, минеральных удобрений и так далее. Очень широкий круг нашей совместной работы", - добавил Путин в ходе заседания второго саммита "Россия - Центральная Азия". Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
