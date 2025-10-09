https://1prime.ru/20251009/rdk-863310264.html

У главаря РДК Капустина не осталось имущества для оплаты долга

2025-10-09T03:02+0300

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. У осужденного в РФ на пожизненный срок главаря "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина не осталось имущества для оплаты долга, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. В апреле РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными судебных приставов, сообщало, что Капустин задолжал в России 750 рублей по исполнительным документам. Производство по непогашенной задолженности было возбуждено в сентябре 2024 года. В настоящее время исполнительное производство в отношении Капустина прекращено, потому что невозможно установить его местоположение, имущество или деньги. В сентябре прошлого года РИА Новости, ознакомившись с материалами дела, сообщало, что суд в Москве лишил Капустина прав на московскую квартиру. В декабре суд в Москве признал за матерью главаря РДК право собственности на деньги, которые лежат на счетах умершего супруга, Капустин - один из главарей РДК. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. В России он заочно осужден на пожизненный срок.

2025

