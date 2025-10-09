https://1prime.ru/20251009/rezervy-863343299.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Международные резервы России с 26 сентября по 3 октября выросли на 1,3% и составили 722,5 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 3 октября 2025 года составили 722,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 9,2 миллиарда долларов США, или на 1,3%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 26 сентября составляли 713,3 миллиарда долларов, также обновив рекорд. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

