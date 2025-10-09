Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос объем не выведенного в продажу строящегося жилья - 09.10.2025
В России вырос объем не выведенного в продажу строящегося жилья
недвижимость
бизнес
россия
пик
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Объем не выведенного в продажу строящегося жилья в России вырос за год на 24%, достигнув на 1 июля 2025 года около 26 миллионов квадратных метров, сообщается в обзоре кредитно-рейтингового агентства НКР. "Застройщики наращивают портфель объектов без доступа к продажам. Объем строящегося жилья, продажи по которому еще не открыты, вырос с 21 миллиона квадратных метров до 26 миллионов "квадратов". Это говорит о том, что застройщики увеличивают портфель объектов, удерживая часть новых проектов вне рынка, вероятно, в ожидании более благоприятных условий для продаж", - отмечается в нем. В обзоре указывается, что на 1 июля объем текущего строительства составил почти 118 миллионов квадратных метров, что на 3% больше, чем год назад. Объем нераспроданного жилья вырос почти на 3% - до 80,3 миллиона квадратных метров. "В количественном выражении нераспроданный объем жилья увеличился почти на 2 миллиона квадратных метров за последний год. При этом объем строящегося жилья с закрытыми продажами вырос почти на 5 миллионов квадратных метров, что свидетельствует о том, что застройщики не хотят сразу выводить на рынок все объекты, чтобы не допустить снижения цен", - предполагают в НКР. В обзоре указывается, что введенное в эксплуатацию, но еще не реализованное жилье распродается в течение 20-36 месяцев, формируя пул квартир, которые создают дополнительное давление на рынок. В НКР также напоминают, что на отечественном первичном рынке жилой недвижимости в 2024-2025 годах завершилась фаза ажиотажного спроса, связанная с льготной ипотекой. Поддерживать уровень выручки застройщикам во многом помогает рост цен на недвижимость, а не расширение спроса. Так, с 1 июля 2024 по 30 июня 2025 года объем реализованного жилья снизился на 40% по сравнению с предыдущими 12 месяцами - до 5,4 миллиона квадратных метров. Вместе с этим в НКР, изучив публичную финансовую отчетность 13 крупнейших российских девелоперов, включая ПИК, "Самолет", ЛСР, отметили, что финансовое состояние застройщиков ухудшилось, но некритично. Средние показатели рентабельности и достаточности капитала остаются на приемлемом уровне, что свидетельствует о наличии у компаний запаса прочности. "Однако есть вероятность, что в случае продолжительного действия периода высокой ключевой ставки (свыше года, по оценке НКР), данный запас прочности может иссякнуть, и застройщики столкнутся с невозможностью исполнения своих обязательств", - резюмировали в НКР, добавив, что для небольших девелоперов ситуация может стать более напряженной.
недвижимость, бизнес, россия, пик
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, ПИК
00:16 09.10.2025
 
В России вырос объем не выведенного в продажу строящегося жилья

НКР: объем не выведенного в продажу строящегося жилья в России вырос на 24%

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Объем не выведенного в продажу строящегося жилья в России вырос за год на 24%, достигнув на 1 июля 2025 года около 26 миллионов квадратных метров, сообщается в обзоре кредитно-рейтингового агентства НКР.
"Застройщики наращивают портфель объектов без доступа к продажам. Объем строящегося жилья, продажи по которому еще не открыты, вырос с 21 миллиона квадратных метров до 26 миллионов "квадратов". Это говорит о том, что застройщики увеличивают портфель объектов, удерживая часть новых проектов вне рынка, вероятно, в ожидании более благоприятных условий для продаж", - отмечается в нем.
В обзоре указывается, что на 1 июля объем текущего строительства составил почти 118 миллионов квадратных метров, что на 3% больше, чем год назад. Объем нераспроданного жилья вырос почти на 3% - до 80,3 миллиона квадратных метров.
"В количественном выражении нераспроданный объем жилья увеличился почти на 2 миллиона квадратных метров за последний год. При этом объем строящегося жилья с закрытыми продажами вырос почти на 5 миллионов квадратных метров, что свидетельствует о том, что застройщики не хотят сразу выводить на рынок все объекты, чтобы не допустить снижения цен", - предполагают в НКР.
В обзоре указывается, что введенное в эксплуатацию, но еще не реализованное жилье распродается в течение 20-36 месяцев, формируя пул квартир, которые создают дополнительное давление на рынок.
В НКР также напоминают, что на отечественном первичном рынке жилой недвижимости в 2024-2025 годах завершилась фаза ажиотажного спроса, связанная с льготной ипотекой. Поддерживать уровень выручки застройщикам во многом помогает рост цен на недвижимость, а не расширение спроса. Так, с 1 июля 2024 по 30 июня 2025 года объем реализованного жилья снизился на 40% по сравнению с предыдущими 12 месяцами - до 5,4 миллиона квадратных метров.
Вместе с этим в НКР, изучив публичную финансовую отчетность 13 крупнейших российских девелоперов, включая ПИК, "Самолет", ЛСР, отметили, что финансовое состояние застройщиков ухудшилось, но некритично. Средние показатели рентабельности и достаточности капитала остаются на приемлемом уровне, что свидетельствует о наличии у компаний запаса прочности.
"Однако есть вероятность, что в случае продолжительного действия периода высокой ключевой ставки (свыше года, по оценке НКР), данный запас прочности может иссякнуть, и застройщики столкнутся с невозможностью исполнения своих обязательств", - резюмировали в НКР, добавив, что для небольших девелоперов ситуация может стать более напряженной.
 
