В России в 2025-2026 годах могут собрать рекордный урожай по трем культурам
В России в 2025-2026 годах могут собрать рекордный урожай по трем культурам
2025-10-09T07:00+0300
2025-10-09T07:11+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
россельхозбанк
рсхб
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии в 2025-2026 сельскохозяйственном году могут собрать рекордный урожай по трем важнейшим масличным культурам - подсолнечнику, сое и рапсу, сообщили РИА Новости аналитики Россельхозбанка (РСХБ). "В аграрном сезоне 2025-2026 годов российские сельхозпроизводители могут добиться исторического максимума по валовому сбору сразу по трем важнейшим масличным культурам: подсолнечнику, сое и рапсу", - рассказали в РСХБ в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2025". Согласно их расчетам, валовый сбор подсолнечника в новом сезоне прогнозируется на уровне 19,5 миллиона тонн, что на 15% больше, чем в текущем сезоне, сои - 7,8 миллиона тонн с ростом в 11%, и рапса – 5,4 миллиона тонн с ростом в 16%. По словам аналитиков, сохраняется высокая рентабельность масличных культур, что стимулирует аграриев к расширению посевных территорий и инвестициям в технологии. Также сохраняется внешний спрос на масло и шрот - все это положительно сказывается на прогнозах.
сельское хозяйство, россия, россельхозбанк, рсхб
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, Россельхозбанк, РСХБ
07:00 09.10.2025 (обновлено: 07:11 09.10.2025)
 
В России в 2025-2026 годах могут собрать рекордный урожай по трем культурам

Российские аграрии могут собрать рекордный урожай по подсолнечнику, сое и рапсу

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии в 2025-2026 сельскохозяйственном году могут собрать рекордный урожай по трем важнейшим масличным культурам - подсолнечнику, сое и рапсу, сообщили РИА Новости аналитики Россельхозбанка (РСХБ).
"В аграрном сезоне 2025-2026 годов российские сельхозпроизводители могут добиться исторического максимума по валовому сбору сразу по трем важнейшим масличным культурам: подсолнечнику, сое и рапсу", - рассказали в РСХБ в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2025".
Согласно их расчетам, валовый сбор подсолнечника в новом сезоне прогнозируется на уровне 19,5 миллиона тонн, что на 15% больше, чем в текущем сезоне, сои - 7,8 миллиона тонн с ростом в 11%, и рапса – 5,4 миллиона тонн с ростом в 16%.
По словам аналитиков, сохраняется высокая рентабельность масличных культур, что стимулирует аграриев к расширению посевных территорий и инвестициям в технологии. Также сохраняется внешний спрос на масло и шрот - все это положительно сказывается на прогнозах.
 
