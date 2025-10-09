https://1prime.ru/20251009/rossija-863311962.html

В России в 2025-2026 годах могут собрать рекордный урожай по трем культурам

2025-10-09T07:00+0300

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии в 2025-2026 сельскохозяйственном году могут собрать рекордный урожай по трем важнейшим масличным культурам - подсолнечнику, сое и рапсу, сообщили РИА Новости аналитики Россельхозбанка (РСХБ). "В аграрном сезоне 2025-2026 годов российские сельхозпроизводители могут добиться исторического максимума по валовому сбору сразу по трем важнейшим масличным культурам: подсолнечнику, сое и рапсу", - рассказали в РСХБ в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2025". Согласно их расчетам, валовый сбор подсолнечника в новом сезоне прогнозируется на уровне 19,5 миллиона тонн, что на 15% больше, чем в текущем сезоне, сои - 7,8 миллиона тонн с ростом в 11%, и рапса – 5,4 миллиона тонн с ростом в 16%. По словам аналитиков, сохраняется высокая рентабельность масличных культур, что стимулирует аграриев к расширению посевных территорий и инвестициям в технологии. Также сохраняется внешний спрос на масло и шрот - все это положительно сказывается на прогнозах.

