https://1prime.ru/20251009/rossijane-863309565.html
Россияне опровергли миф о желании переехать в столицы
Россияне опровергли миф о желании переехать в столицы - 09.10.2025, ПРАЙМ
Россияне опровергли миф о желании переехать в столицы
Россияне опровергли распространенный миф о желании переехать в столицы: большинство жителей страны любят тот город, в котором живут, говорится в исследовании... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T00:16+0300
2025-10-09T00:16+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россияне опровергли распространенный миф о желании переехать в столицы: большинство жителей страны любят тот город, в котором живут, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и холдинга "Ромир", с которым ознакомилось РИА Новости. "Большинство россиян любят свои города: 64% опрошенных заявили, что положительно относятся к месту проживания. При этом 79% хотят жить там, где они живут сейчас, что опровергает распространенный миф о массовом стремлении к переезду в столицы", - показало исследование, в котором приняли участие 2600 респондентов по всей России. При этом наименьший уровень эмоциональной привязанности демонстрирует молодежь 18-24 лет: только 59% респондентов этой группы признаются, что им нравится место их проживания. После 34 лет доля любящих свой город стабилизируется и держится на уровне 67-70%. Судя по ответам респондентов, любовь к городу напрямую связана с субъективным ощущением счастья. Так, среди тех, кто любит свой город, 77% чувствуют себя счастливыми. Для сравнения, среди тех, кто не любит свое место проживания, доля счастливых лишь 36%. Вместе с тем каждый пятый респондент все же рассматривает возможность смены места жительства - чаще всего это молодежь, а также жители малых городов. Любопытно, что среди мужчин более популярен тренд переезда на природу или в деревню, в то время как женщины в 1,7 раза чаще ориентированы на столицы. В качестве наиболее привлекательных направлений опрошенные называют Москву и Санкт-Петербург (32%), южные регионы России, включая Краснодар, Сочи и Крым (21%), а также города-миллионники - Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород (около 16%). Респонденты отметили, что для них ключевым фактором счастья является не только экономическая составляющая, а повседневное удобство и качество городской среды. Например, более 70% опрошенных в качестве основных черт города своей мечты выделили наличие общественных пространств, зон отдыха и магазинов в шаговой доступности. "По нашим оценкам, тип жилья также влияет на восприятие счастья. Среди жителей частных домов и таунхаусов счастливыми себя ощущают 74%, что на 12 процентных пунктов выше, чем среди тех, кто живет в многоквартирных домах. Интересно, что доля частично или абсолютно несчастливых людей почти одинакова (7-8%) во всех вариантах (квартира, коммуналка или общежитие, отдельный дом или таунхаус) и, вероятно, не зависит от того, в каком типе жилья живет респондент", - подчеркнула управляющий директор "Ромир" Инна Караева. "Наличие собственного жилья тоже прибавляет к ощущению счастья около 9 процентных пунктов. При этом молодежь более терпима к аренде и демонстрирует высокий уровень удовлетворенности вне зависимости от формы владения жильем", - заключила партнер "Яков и Партнёры" Анна Данченок. Отрицательное же отношение к своему населенному пункту выразили лишь 6% опрошенных.
00:16 09.10.2025
 
Россияне опровергли миф о желании переехать в столицы

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россияне опровергли распространенный миф о желании переехать в столицы: большинство жителей страны любят тот город, в котором живут, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и холдинга "Ромир", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Большинство россиян любят свои города: 64% опрошенных заявили, что положительно относятся к месту проживания. При этом 79% хотят жить там, где они живут сейчас, что опровергает распространенный миф о массовом стремлении к переезду в столицы", - показало исследование, в котором приняли участие 2600 респондентов по всей России.
При этом наименьший уровень эмоциональной привязанности демонстрирует молодежь 18-24 лет: только 59% респондентов этой группы признаются, что им нравится место их проживания. После 34 лет доля любящих свой город стабилизируется и держится на уровне 67-70%.
Судя по ответам респондентов, любовь к городу напрямую связана с субъективным ощущением счастья. Так, среди тех, кто любит свой город, 77% чувствуют себя счастливыми. Для сравнения, среди тех, кто не любит свое место проживания, доля счастливых лишь 36%.
Вместе с тем каждый пятый респондент все же рассматривает возможность смены места жительства - чаще всего это молодежь, а также жители малых городов. Любопытно, что среди мужчин более популярен тренд переезда на природу или в деревню, в то время как женщины в 1,7 раза чаще ориентированы на столицы.
В качестве наиболее привлекательных направлений опрошенные называют Москву и Санкт-Петербург (32%), южные регионы России, включая Краснодар, Сочи и Крым (21%), а также города-миллионники - Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород (около 16%).
Респонденты отметили, что для них ключевым фактором счастья является не только экономическая составляющая, а повседневное удобство и качество городской среды. Например, более 70% опрошенных в качестве основных черт города своей мечты выделили наличие общественных пространств, зон отдыха и магазинов в шаговой доступности.
"По нашим оценкам, тип жилья также влияет на восприятие счастья. Среди жителей частных домов и таунхаусов счастливыми себя ощущают 74%, что на 12 процентных пунктов выше, чем среди тех, кто живет в многоквартирных домах. Интересно, что доля частично или абсолютно несчастливых людей почти одинакова (7-8%) во всех вариантах (квартира, коммуналка или общежитие, отдельный дом или таунхаус) и, вероятно, не зависит от того, в каком типе жилья живет респондент", - подчеркнула управляющий директор "Ромир" Инна Караева.
"Наличие собственного жилья тоже прибавляет к ощущению счастья около 9 процентных пунктов. При этом молодежь более терпима к аренде и демонстрирует высокий уровень удовлетворенности вне зависимости от формы владения жильем", - заключила партнер "Яков и Партнёры" Анна Данченок.
Отрицательное же отношение к своему населенному пункту выразили лишь 6% опрошенных.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКРАСНОДАР
 
 
