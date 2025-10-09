https://1prime.ru/20251009/rossijane-863310361.html

Россияне назвали ключевые факторы выбора работы

2025-10-09T03:17+0300

россия

общество

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Деньги - ключевой фактор выбора работы для россиян обоих полов, при этом адекватности руководства мужчины придают чуть больше значения, чем женщины, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Ключевыми факторами выбора работы для россиян являются высокий уровень оплаты труда (59%), адекватность начальства (38%) и стабильность компании (31%). Каждый четвертый в топ-3 факторов назвал перспективы карьерного роста (27%), комфортную психологическую атмосферу (26%) и удобство расположения места работы (24%)", - показало исследование мнений 1600 респондентов. При выборе работы деньги оказались на первом месте как для мужчин, так и для женщин (63 и 56% соответственно), указали эксперты. "Для представителей сильного пола более важна адекватность начальства (41% против 36% среди россиянок). Женщины же чаще мужчин называли комфортную психологическую атмосферу (33% против 18%) и удобное расположение места работы (26% против 22%)", - отмечают авторы исследования. Среди других факторов - возможность развиваться в профессиональном плане, ее выбирал каждый пятый, баланс между работой и личной жизнью, существенный для 16% опрошенных, и интересные задачи, которые важны для 14% респондентов. Для одного из восьми россиян в приоритете эффективные системы управления, для каждого девятого - компенсационный пакет. Значительно реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие у работодателя обучения (7%), имидж компании (4%) или корпоративная культура (3%). Работодатели сегодня прекрасно осознают доминирование денежного фактора при принятии кандидатом решения о трудоустройстве: если 10 лет назад о значимости высокой зарплаты говорили 69% работодателей, то сегодня - 87%. Представители компаний стали чаще отмечать важность общей адекватности руководства (увеличение с 15% в 2015 году до 33% сейчас) и компенсационного пакета (с 13 до 23%), подвели итоги авторы исследования.

2025

россия, общество