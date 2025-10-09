https://1prime.ru/20251009/rossijanka-863311556.html

Россиянка чуть не лишилась квартиры из-за звонка об опломбировке счетчиков

Россиянка чуть не лишилась квартиры из-за звонка об опломбировке счетчиков - 09.10.2025, ПРАЙМ

Россиянка чуть не лишилась квартиры из-за звонка об опломбировке счетчиков

Россиянка чуть не лишилась квартиры, вступив в разговор по телефону с незнакомцем об опломбировке счётчиков, говорится в судебных материалах, имеющихся в... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T06:39+0300

2025-10-09T06:39+0300

2025-10-09T06:47+0300

общество

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863311556.jpg?1759981657

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россиянка чуть не лишилась квартиры, вступив в разговор по телефону с незнакомцем об опломбировке счётчиков, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что женщине из Вышнего Волочка Тверской области в конце лета прошлого года поступил звонок якобы по заявке на опломбировку счётчиков, для закрытия наряда от неё срочно потребовали назвать номер СНИЛС. Спустя пару дней ей позвонили уже от "работника налоговой", тот объявил, что от имени женщины выдана доверенность на имя некоего гражданина, который имеет право распоряжаться её денежными средствами и квартирой, описано в материалах. Указанный гражданин, по словам звонившего, связан с ВСУ, а значит и сама женщина может быть связана с террористической деятельностью, следует из материалов. В них также отмечается, что женщину начали пугать блокировкой счетов, а для остановки действия доверенности ей предложили перевести средства в "защищенную банковскую ячейку". Из материалов следует, что за непродолжительный период времени ей также звонили "специалист отдела финансового мониторинга" и "следователь". Сначала она, как сообщается в материалах, сняла все деньги со счетов и перевела мошенникам, позднее злоумышленники переключились на квартиру, под их контролем женщина позвонила в риэлтерскую фирму, сообщив, что имущество нужно было продать срочно и по цене ниже рыночной, подчеркивается в материалах. При этом за разглашение агентству информации об "операции" звонившие угрожали ей штрафом, Договор купли-продажи был подписан спустя примерно 10 дней после первого звонка от мошенников, полученные за квартиру деньги она также успела отправить злоумышленникам, подчеркивается в материалах. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, только когда они перестали отвечать на её звонки; она обратилась в полицию с заявлением о преступлении и к нотариусу за отзывом доверенности, выданной на имя покупателя имущества, добавляется в материалах. Было возбуждено уголовное дело, говорится в них. Женщина, как следует из материалов, оспорила сделку в суде, указала, что заключение договора не было её добровольным волеизъявлением, "поскольку она подписала документы под моральным убеждением звонивших ей лиц, полагая, что участвует в специальной операции и сохранит, таким образом, свое жилье". Решением Вышневолоцкого межрайонного суда Тверской области договор купли-продажи был признан недействительным, суд также обязал женщину вернуть покупателю квартиры деньги, заключается в материалах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , всу