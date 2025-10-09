На Западе запаниковали после слов фон дер Ляйен о войне с Россией
Финский политик раскритиковал заявление фон дер Ляйен о России
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России.
"Она утверждает, что Россия воюет с Европой с помощью беспилотников и других средств. Не может быть ничего более далекого от реальности. <...> Мы должны понимать, насколько опасной становится эта женщина для Европы", — говорится в публикации.
"Она утверждает, что Россия воюет с Европой с помощью беспилотников и других средств. Не может быть ничего более далекого от реальности. <...> Мы должны понимать, насколько опасной становится эта женщина для Европы", — говорится в публикации.
Политик добавил, что такие поджигатели войны вместо того, чтобы работать над дипломатией, усиливают воинственный настрой, обещая жесткий ответ на ложные угрозы, якобы исходящие из России
В четверг фон дер Ляйен назвала инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европейского союза "частью гибридной войны", при этом ни по одному из случаев не было представлено доказательств причастности России.
Ранее СМИ нескольких европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
В четверг фон дер Ляйен назвала инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европейского союза "частью гибридной войны", при этом ни по одному из случаев не было представлено доказательств причастности России.
Ранее СМИ нескольких европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.