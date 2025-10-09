https://1prime.ru/20251009/rossiya-863343791.html

На Западе запаниковали после слов фон дер Ляйен о войне с Россией

На Западе запаниковали после слов фон дер Ляйен о войне с Россией

На Западе запаниковали после слов фон дер Ляйен о войне с Россией

Она утверждает, что Россия воюет с Европой с помощью беспилотников и других средств. Не может быть ничего более далекого от реальности. <...> Мы должны... | 09.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России."Она утверждает, что Россия воюет с Европой с помощью беспилотников и других средств. Не может быть ничего более далекого от реальности. <...> Мы должны понимать, насколько опасной становится эта женщина для Европы", — говорится в публикации.Политик добавил, что такие поджигатели войны вместо того, чтобы работать над дипломатией, усиливают воинственный настрой, обещая жесткий ответ на ложные угрозы, якобы исходящие из РоссииВ четверг фон дер Ляйен назвала инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европейского союза "частью гибридной войны", при этом ни по одному из случаев не было представлено доказательств причастности России.Ранее СМИ нескольких европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.

