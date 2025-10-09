Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе запаниковали после слов фон дер Ляйен о войне с Россией - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/rossiya-863343791.html
На Западе запаниковали после слов фон дер Ляйен о войне с Россией
На Западе запаниковали после слов фон дер Ляйен о войне с Россией - 09.10.2025, ПРАЙМ
На Западе запаниковали после слов фон дер Ляйен о войне с Россией
Она утверждает, что Россия воюет с Европой с помощью беспилотников и других средств. Не может быть ничего более далекого от реальности. <...> Мы должны... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T16:34+0300
2025-10-09T17:10+0300
запад
урсула фон дер ляйен
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_483965223046d32326ebe8e0537dfafb.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России."Она утверждает, что Россия воюет с Европой с помощью беспилотников и других средств. Не может быть ничего более далекого от реальности. &lt;...&gt; Мы должны понимать, насколько опасной становится эта женщина для Европы", — говорится в публикации.Политик добавил, что такие поджигатели войны вместо того, чтобы работать над дипломатией, усиливают воинственный настрой, обещая жесткий ответ на ложные угрозы, якобы исходящие из РоссииВ четверг фон дер Ляйен назвала инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европейского союза "частью гибридной войны", при этом ни по одному из случаев не было представлено доказательств причастности России.Ранее СМИ нескольких европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
https://1prime.ru/20251009/kallas-863320316.html
https://1prime.ru/20251009/ukraina-863327422.html
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_c28ccb721071f113add8520f6afea828.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, урсула фон дер ляйен, европа
ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, ЕВРОПА
16:34 09.10.2025 (обновлено: 17:10 09.10.2025)
 
На Западе запаниковали после слов фон дер Ляйен о войне с Россией

Финский политик раскритиковал заявление фон дер Ляйен о России

© CC BY 2.0 / Houses of the OireachtasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Houses of the Oireachtas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России.

"Она утверждает, что Россия воюет с Европой с помощью беспилотников и других средств. Не может быть ничего более далекого от реальности. <...> Мы должны понимать, насколько опасной становится эта женщина для Европы", — говорится в публикации.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Каллас сделала тяжелое признание о России
10:25
Политик добавил, что такие поджигатели войны вместо того, чтобы работать над дипломатией, усиливают воинственный настрой, обещая жесткий ответ на ложные угрозы, якобы исходящие из России

В четверг фон дер Ляйен назвала инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европейского союза "частью гибридной войны", при этом ни по одному из случаев не было представлено доказательств причастности России.

Ранее СМИ нескольких европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе забили тревогу из-за произошедшего на Украине после удара России
11:42
 
ЗАПАДУрсула фон дер ЛяйенЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала