Следствие устанавливает подельников бывшего топ-менеджера РЖД

Следствие устанавливает соучастников аферы экс-главы «Трансэнерго» Санько
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Следствие по делу бывшего директора ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальника "Трансэнерго" Валентина Санько, арестованного по обвинению в мошенничестве, устанавливает соучастников аферы, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Санько обвиняется в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, не все участники которой в настоящее время установлены", - говорится в документе.
Ранее в Тверском суде столицы сообщили РИА Новости, что Санько 1 августа был заключен под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также по делу арестован Алексей Селяков. Согласно материалам дела, Санько вменяется продажа ряду физических и юридических лиц акций банка, у которого отозвана лицензия.
Название банка, с которым связано дело, в материалах не указывается. Однако, по данным Агентства по страхованию вкладов, в отношении бенефициара Промэнергобанка Санько, председателя совета директоров банка Селякова, члена совета директоров Сергея Лединского по заявлению АСВ расследовалось дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
ЦБ в августе 2016 года отозвал лицензию у Промэнергобанка, отметив, что кредитная организация создавала реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка. Временная администрация обнаружила признаки вывода активов из Промэнергобанка путем кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. Арбитражный суд Вологодской области 9 октября 2016 года признал Промэнергобанк банкротом.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Промэнергобанк на 1 июля 2016 года занимал 364-е место в банковской системе РФ.