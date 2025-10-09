Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал подробности расследования катастрофы самолета AZAL - 09.10.2025
Путин рассказал подробности расследования катастрофы самолета AZAL
Путин рассказал подробности расследования катастрофы самолета AZAL - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал подробности расследования катастрофы самолета AZAL
Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T14:49+0300
2025-10-09T15:32+0300
происшествия
владимир путин
авиакатастрофа
azal
ильхам алиев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c5de932a812af67526734c1a41114b7.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.&quot;Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте. А взорвались - может быть, это была самоликвидация - в нескольких метрах, это примерно до десяти метров. И поэтому поражение произошло. Но главные поражающие элементы были не боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц&quot;, - сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
владимир путин, авиакатастрофа, azal, ильхам алиев
Происшествия, Владимир Путин, авиакатастрофа, AZAL, Ильхам Алиев
14:49 09.10.2025 (обновлено: 15:32 09.10.2025)
 
Путин рассказал подробности расследования катастрофы самолета AZAL

Путин: выпущенные ПВО ракеты не задели борт AZAL, а взорвались в нескольких метрах

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета AZAL в Актау
Крушение самолета AZAL в Актау
Крушение самолета AZAL в Актау. Архивное фото
© МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.

"Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте. А взорвались - может быть, это была самоликвидация - в нескольких метрах, это примерно до десяти метров. И поэтому поражение произошло. Но главные поражающие элементы были не боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц", - сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
 
