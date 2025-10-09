Путин рассказал подробности расследования катастрофы самолета AZAL
Путин: выпущенные ПВО ракеты не задели борт AZAL, а взорвались в нескольких метрах
Крушение самолета AZAL в Актау. Архивное фото
© МЧС Республики Казахстан
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
"Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте. А взорвались - может быть, это была самоликвидация - в нескольких метрах, это примерно до десяти метров. И поэтому поражение произошло. Но главные поражающие элементы были не боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц", - сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.