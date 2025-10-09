https://1prime.ru/20251009/sanktsii-863338175.html
Европарламент призвал унифицировать антироссийские санкции
Европарламент призвал унифицировать антироссийские санкции - 09.10.2025
Европарламент призвал унифицировать антироссийские санкции
Европарламент призвал Еврокомиссию унифицировать антироссийские санкции, введя аналогичные меры против Белоруссии, Ирана и КНДР, говорится в резолюции,... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T14:14+0300
2025-10-09T14:14+0300
2025-10-09T14:14+0300
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – ПРАЙМ. Европарламент призвал Еврокомиссию унифицировать антироссийские санкции, введя аналогичные меры против Белоруссии, Ирана и КНДР, говорится в резолюции, опубликованной на сайте Европейского парламента. "(Европарламент – ред) призывает Совет (ЕС – ред.) и Еврокомиссию повысить эффективность и воздействие санкций на Россию… Призывает к немедленному принятию мощного 19-го пакета санкций, нацеленного на основные источники доходов России; призывает Совет вместе со своими американскими партнерами сохранить и расширить свою политику санкций против России и применить аналогичную политику санкций ко всем государствам, оказывающим содействие, включая Белоруссия, Иран и Северную Корею, и ввести санкции против китайских компаний", - указано в резолюции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
