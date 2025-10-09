https://1prime.ru/20251009/sanktsii-863338175.html

Европарламент призвал унифицировать антироссийские санкции

Европарламент призвал унифицировать антироссийские санкции - 09.10.2025, ПРАЙМ

Европарламент призвал унифицировать антироссийские санкции

Европарламент призвал Еврокомиссию унифицировать антироссийские санкции, введя аналогичные меры против Белоруссии, Ирана и КНДР, говорится в резолюции,... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T14:14+0300

2025-10-09T14:14+0300

2025-10-09T14:14+0300

экономика

мировая экономика

россия

запад

рф

белоруссия

владимир путин

ес

санкции против рф

вторичные санкции

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – ПРАЙМ. Европарламент призвал Еврокомиссию унифицировать антироссийские санкции, введя аналогичные меры против Белоруссии, Ирана и КНДР, говорится в резолюции, опубликованной на сайте Европейского парламента. "(Европарламент – ред) призывает Совет (ЕС – ред.) и Еврокомиссию повысить эффективность и воздействие санкций на Россию… Призывает к немедленному принятию мощного 19-го пакета санкций, нацеленного на основные источники доходов России; призывает Совет вместе со своими американскими партнерами сохранить и расширить свою политику санкций против России и применить аналогичную политику санкций ко всем государствам, оказывающим содействие, включая Белоруссия, Иран и Северную Корею, и ввести санкции против китайских компаний", - указано в резолюции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

запад

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, запад, рф, белоруссия, владимир путин, ес, санкции против рф, вторичные санкции