Вучич обсудил с послом России санкции против "Нефтяной индустрии Сербии"

Вучич заявил, что обсудил санкции против NIS с послом РФ и продолжит переговоры с США
Государственные флаги РФ и Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко в четверг санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), Белград ожидает реакции официальной Москвы и продолжит переговоры с США.
"Мы как страна, которая поддерживает верховенство закона и которая никогда не хвалилась отъемом (чужого имущества - ред.) и всегда так ответственно поступала, не можем с радостью согласиться на модели отчуждения чьего-либо капитала или чьего-то имущества. Это наше политическое решение. Мы разговаривали и продолжим разговоры с американскими партнерами, утром у нас был разговор с послом России, ожидаем дальнейшей реакции Москвы", - сказал Вучич в четверг в обращении к гражданам.
Он призвал граждан Сербии верить своему государству, продолжать обычную жизнь, сохранять единство и вместе успешно пройти эту ситуацию.
"Мы попросим наших русских друзей еще раз поразмыслить о последствиях для Сербии и попытаться вместе с нами найти решение. При этом я хорошо знаю, что россияне не виноваты в санкциях, но как президент республики не имею права допустить, чтобы страдал мой невинный народ. И не позволю этого. У меня достаточно терпения, чтобы вести переговоры обо всем, но позволить, чтобы страдали граждане Сербии не по своей вине, не могу, не хочу и не позволю", - подчеркнул сербский лидер.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.