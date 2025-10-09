https://1prime.ru/20251009/sber-863319718.html

Сбербанк в январе-сентябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,4 процента

Сбербанк в январе-сентябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,4%, до 1,27 триллиона рублей, сообщил банк. | 09.10.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сбербанк в январе-сентябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,4%, до 1,27 триллиона рублей, сообщил банк. "За девять месяцев 2025 года чистая прибыль банка выросла на 6,4% год к году, до 1 269,9 миллиарда рублей, в основном благодаря росту чистого процентного дохода на фоне увеличения объема работающих активов, а также рациональному контролю над расходами. Рентабельность капитала составила 22,4%", - приводятся в материалах слова главы Сбербанка Германа Грефа. Чистые процентные доходы выросли на 16,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 2,2 триллиона рублей, на фоне роста объема работающих активов. В сентябре годовой рост чистых процентных доходов составил 25,2%. Чистые комиссионные доходы за первые три квартала года снизились на 2,2% в годовом выражении, а за сентябрь – на 2,7% и составили 438,8 миллиарда рублей на фоне высокой базы прошлого года, связанной с единовременным признанием доходов по документарным операциям корпоративным клиентам, отмечает банк. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, снизились в январе-сентябре на 17,3% в годовом выражении, до 410,6 миллиарда рублей. В сентябре показатель составил 81,5 миллиарда рублей. "Количество розничных клиентов составило 110,5 миллиона человек (плюс 0,6 миллиона с начала года). Число активных корпоративных клиентов выросло на 3,6% с начала года - до 3,4 миллиона компаний", - сообщил также Сбербанк.

