Биржевая цена серебра обновила исторический максимум

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в четверг почти на 2%, показатель впервые за 14 лет достиг отметки в 49,82 доллара за тройскую унцию, а затем преодолел её, впервые в истории, следует из данных торгов. По состоянию на 16.11 мск цена декабрьского фьючерса на серебро подскакивает на 1,6% относительно предыдущего закрытия - до 49,78 доллара за тройскую унцию. При этом минутами ранее показатель впервые с 25 апреля 2011 года достиг отметки в 49,82 доллара за унцию, а затем максимально поднимался до 49,955 доллара. Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex в то же время дорожает на 4,3 доллара, или на 0,11% - до 4 075,4 доллара за тройскую унцию.
