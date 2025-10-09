https://1prime.ru/20251009/servis-863318485.html

В России запустят цифровой сервис по подбору сельхозземель

В России запустят цифровой сервис по подбору сельхозземель - 09.10.2025, ПРАЙМ

В России запустят цифровой сервис по подбору сельхозземель

Цифровой сервис по подбору земельных участков для ведения сельхозработ запустят в России в 2028 году, это сделает процедуру прозрачной и конкурентной, сообщила... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T10:03+0300

2025-10-09T10:03+0300

2025-10-09T10:03+0300

экономика

россия

михаил мишустин

минсельхоз

минцифры

минфин

технологии

сельское хозяйство

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861463225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_94735c075a8196a84864a386d576f04a.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Цифровой сервис по подбору земельных участков для ведения сельхозработ запустят в России в 2028 году, это сделает процедуру прозрачной и конкурентной, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Деятельность по развитию конкуренции в агропромышленном комплексе также предполагает создание цифрового сервиса по подбору земельных участков для ведения сельхозработ. Его запуск запланирован на 2028 год. Такой сервис призван сделать процедуру подбора участков прозрачной и конкурентной", - говорится в сообщении. Ответственность за создание сервиса возложена на Минсельхоз, Минцифры, Минфин и Росреестр. Отмечается, что особый акцент в плане делается на создании информационных систем и цифровых сервисов, которые позволяют обеспечить прозрачность бизнес-процессов и предотвратить недобросовестную конкуренцию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, минсельхоз, минцифры, минфин, технологии, сельское хозяйство