В России запустят цифровой сервис по подбору сельхозземель - 09.10.2025, ПРАЙМ
В России запустят цифровой сервис по подбору сельхозземель
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Цифровой сервис по подбору земельных участков для ведения сельхозработ запустят в России в 2028 году, это сделает процедуру прозрачной и конкурентной, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Деятельность по развитию конкуренции в агропромышленном комплексе также предполагает создание цифрового сервиса по подбору земельных участков для ведения сельхозработ. Его запуск запланирован на 2028 год. Такой сервис призван сделать процедуру подбора участков прозрачной и конкурентной", - говорится в сообщении. Ответственность за создание сервиса возложена на Минсельхоз, Минцифры, Минфин и Росреестр. Отмечается, что особый акцент в плане делается на создании информационных систем и цифровых сервисов, которые позволяют обеспечить прозрачность бизнес-процессов и предотвратить недобросовестную конкуренцию.
10:03 09.10.2025
 
В России запустят цифровой сервис по подбору сельхозземель

В России запустят цифровой сервис по подбору земельных участков для сельхозработ

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Уборка зерновых
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Цифровой сервис по подбору земельных участков для ведения сельхозработ запустят в России в 2028 году, это сделает процедуру прозрачной и конкурентной, сообщила пресс-служба кабмина.
Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Деятельность по развитию конкуренции в агропромышленном комплексе также предполагает создание цифрового сервиса по подбору земельных участков для ведения сельхозработ. Его запуск запланирован на 2028 год. Такой сервис призван сделать процедуру подбора участков прозрачной и конкурентной", - говорится в сообщении.
Ответственность за создание сервиса возложена на Минсельхоз, Минцифры, Минфин и Росреестр.
Отмечается, что особый акцент в плане делается на создании информационных систем и цифровых сервисов, которые позволяют обеспечить прозрачность бизнес-процессов и предотвратить недобросовестную конкуренцию.
 
