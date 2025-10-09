https://1prime.ru/20251009/servis-863318485.html
В России запустят цифровой сервис по подбору сельхозземель
В России запустят цифровой сервис по подбору сельхозземель - 09.10.2025, ПРАЙМ
В России запустят цифровой сервис по подбору сельхозземель
Цифровой сервис по подбору земельных участков для ведения сельхозработ запустят в России в 2028 году, это сделает процедуру прозрачной и конкурентной, сообщила... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T10:03+0300
2025-10-09T10:03+0300
2025-10-09T10:03+0300
экономика
россия
михаил мишустин
минсельхоз
минцифры
минфин
технологии
сельское хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861463225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_94735c075a8196a84864a386d576f04a.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Цифровой сервис по подбору земельных участков для ведения сельхозработ запустят в России в 2028 году, это сделает процедуру прозрачной и конкурентной, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Деятельность по развитию конкуренции в агропромышленном комплексе также предполагает создание цифрового сервиса по подбору земельных участков для ведения сельхозработ. Его запуск запланирован на 2028 год. Такой сервис призван сделать процедуру подбора участков прозрачной и конкурентной", - говорится в сообщении. Ответственность за создание сервиса возложена на Минсельхоз, Минцифры, Минфин и Росреестр. Отмечается, что особый акцент в плане делается на создании информационных систем и цифровых сервисов, которые позволяют обеспечить прозрачность бизнес-процессов и предотвратить недобросовестную конкуренцию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861463225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41ca309a530fee2f7af11eb355282625.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, минсельхоз, минцифры, минфин, технологии, сельское хозяйство
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минсельхоз, Минцифры, Минфин, Технологии, Сельское хозяйство
В России запустят цифровой сервис по подбору сельхозземель
В России запустят цифровой сервис по подбору земельных участков для сельхозработ