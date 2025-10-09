Власти вновь обсуждают отдельную сессию на бирже для владельцев АЗС

https://1prime.ru/20251009/sessiya-863357969.html

россия

александр новак

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские власти вновь вернулись к обсуждению дополнительной сессии на Петербургской бирже, на которую будут допущены только владельцы заправок - как нефтяные компании, так и независимые АЗС, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ходом совещания у вице-премьера Александра Новака. Эти планы были озвучены на штабе, посвященном ситуации на топливном рынке, у Новака, который прошел в четверг. По словам собеседника агентства, "на совещании было поручено проработать вопрос введения сессии только для АЗС". Второй источник в отрасли подтвердил данные планы. Подобные предложения уже озвучивались в предыдущие кризисы на рынке. Однако, по мнению некоторых топливных трейдеров, у этого предложения есть ограничения, связанные со сложностью определения понятия "независимые АЗС". Кроме того, непонятно, как определить объем топлива, нужный АЗС для своих потребностей, чтобы не допустить ситуацию, когда они будут пользоваться положением и перепродавать нефтепродукты по завышенным ценам.

