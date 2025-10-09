https://1prime.ru/20251009/sessiya-863357969.html
Власти вновь обсуждают отдельную сессию на бирже для владельцев АЗС
Власти вновь обсуждают отдельную сессию на бирже для владельцев АЗС - 09.10.2025, ПРАЙМ
Власти вновь обсуждают отдельную сессию на бирже для владельцев АЗС
Российские власти вновь вернулись к обсуждению дополнительной сессии на Петербургской бирже, на которую будут допущены только владельцы заправок - как нефтяные... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T23:57+0300
2025-10-09T23:57+0300
2025-10-09T23:57+0300
россия
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911778_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_bd20fc45f0050d77348bf652eaf58dfd.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские власти вновь вернулись к обсуждению дополнительной сессии на Петербургской бирже, на которую будут допущены только владельцы заправок - как нефтяные компании, так и независимые АЗС, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ходом совещания у вице-премьера Александра Новака. Эти планы были озвучены на штабе, посвященном ситуации на топливном рынке, у Новака, который прошел в четверг. По словам собеседника агентства, "на совещании было поручено проработать вопрос введения сессии только для АЗС". Второй источник в отрасли подтвердил данные планы. Подобные предложения уже озвучивались в предыдущие кризисы на рынке. Однако, по мнению некоторых топливных трейдеров, у этого предложения есть ограничения, связанные со сложностью определения понятия "независимые АЗС". Кроме того, непонятно, как определить объем топлива, нужный АЗС для своих потребностей, чтобы не допустить ситуацию, когда они будут пользоваться положением и перепродавать нефтепродукты по завышенным ценам.
https://1prime.ru/20251008/tseny-863302058.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911778_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_ad30fb0c7233c3b4cef233b5905992b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак
Власти вновь обсуждают отдельную сессию на бирже для владельцев АЗС
Российские власти вернулись к обсуждению дополнительной сессии на Петербургской бирже
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские власти вновь вернулись к обсуждению дополнительной сессии на Петербургской бирже, на которую будут допущены только владельцы заправок - как нефтяные компании, так и независимые АЗС, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ходом совещания у вице-премьера Александра Новака.
Эти планы были озвучены на штабе, посвященном ситуации на топливном рынке, у Новака
, который прошел в четверг.
По словам собеседника агентства, "на совещании было поручено проработать вопрос введения сессии только для АЗС".
Второй источник в отрасли подтвердил данные планы.
Подобные предложения уже озвучивались в предыдущие кризисы на рынке. Однако, по мнению некоторых топливных трейдеров, у этого предложения есть ограничения, связанные со сложностью определения понятия "независимые АЗС". Кроме того, непонятно, как определить объем топлива, нужный АЗС для своих потребностей, чтобы не допустить ситуацию, когда они будут пользоваться положением и перепродавать нефтепродукты по завышенным ценам.
Минэнерго примет меры против необоснованного роста цен на независимых АЗС