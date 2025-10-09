https://1prime.ru/20251009/shatdaun-863338941.html

Опрос выяснил, кого американцы считают виновным в шатдауне

2025-10-09T14:26+0300

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более 60% американцев считают, что вина за приостановку работы правительства США во многом лежит на президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, 63% респондентов говорят о том, что Трамп "в значительной степени" ответственен за шатдаун. Кроме того, 67% респондентов возлагают вину на республиканцев, а 63% - на демократов. Опрос проводился 3-7 октября среди 1154 американских граждан. Погрешность составляет 3 процентных пункта. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

