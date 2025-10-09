Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос выяснил, кого американцы считают виновным в шатдауне - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/shatdaun-863338941.html
Опрос выяснил, кого американцы считают виновным в шатдауне
Опрос выяснил, кого американцы считают виновным в шатдауне - 09.10.2025, ПРАЙМ
Опрос выяснил, кого американцы считают виновным в шатдауне
Более 60% американцев считают, что вина за приостановку работы правительства США во многом лежит на президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, следует из... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T14:26+0300
2025-10-09T14:26+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
шатдаун
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/54/841335409_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9476e286cfc156947aa27846d6c2bd54.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более 60% американцев считают, что вина за приостановку работы правительства США во многом лежит на президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, 63% респондентов говорят о том, что Трамп "в значительной степени" ответственен за шатдаун. Кроме того, 67% респондентов возлагают вину на республиканцев, а 63% - на демократов. Опрос проводился 3-7 октября среди 1154 американских граждан. Погрешность составляет 3 процентных пункта. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/54/841335409_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_fdfa0e55980e9d0825e7f379d039f73a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, шатдаун
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, шатдаун
14:26 09.10.2025
 
Опрос выяснил, кого американцы считают виновным в шатдауне

Опрос Ipsos: более 60% американцев считают Трампа виновным в шатдауне

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardВид на Нью-Йорк, США
Вид на Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Вид на Нью-Йорк, США. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более 60% американцев считают, что вина за приостановку работы правительства США во многом лежит на президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
Согласно результатам опроса, 63% респондентов говорят о том, что Трамп "в значительной степени" ответственен за шатдаун. Кроме того, 67% респондентов возлагают вину на республиканцев, а 63% - на демократов.
Опрос проводился 3-7 октября среди 1154 американских граждан. Погрешность составляет 3 процентных пункта.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трампшатдаун
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала