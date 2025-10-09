От аэропорта Новокузнецка до Шерегеша организуют трансфер для туристов

https://1prime.ru/20251009/sheregesh-863314578.html
КЕМЕРОВО, 9 окт – ПРАЙМ. Четыре новых комфортабельных автобуса планируют запустить на маршруте от аэропорта Новокузнецка до курорта "Шерегеш" в рамках мультимодальных перевозок, следует из презентации министерства туризма Кемеровской области. "Мультимодальные перевозки: прямой трансфер по маршруту аэропорт Новокузнецк – СТК Шерегеш (без заезда в город Новокузнецк). Четыре новых специализированных автобуса повышенной комфортности с возможностью перевозки горнолыжного снаряжения и багажа планируется закупить за счет дирекции минтранса", – следует из презентационного слайда. По данным директора "Дирекции курорта Шерегеш" Алексея Стоянова, планируется, что эти автобусы начнут перевозки туристов уже к открытию нового горнолыжного сезона, который откроют 22 ноября. Стоянов уточнил, что время в пути от аэропорта до горнолыжного курорта сократится с четырех до двух часов, туристов будут доставлять из аэропорта прямо до дверей отеля.
