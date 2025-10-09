https://1prime.ru/20251009/sheregesh-863314578.html

От аэропорта Новокузнецка до Шерегеша организуют трансфер для туристов

От аэропорта Новокузнецка до Шерегеша организуют трансфер для туристов - 09.10.2025, ПРАЙМ

От аэропорта Новокузнецка до Шерегеша организуют трансфер для туристов

Четыре новых комфортабельных автобуса планируют запустить на маршруте от аэропорта Новокузнецка до курорта "Шерегеш" в рамках мультимодальных перевозок, следует | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T08:47+0300

2025-10-09T08:47+0300

2025-10-09T08:47+0300

бизнес

туризм

новокузнецк

кемеровская область

https://cdnn.1prime.ru/img/83521/02/835210211_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9a3bf7d35ebc1b68c20e678f1ad1cbe7.jpg

КЕМЕРОВО, 9 окт – ПРАЙМ. Четыре новых комфортабельных автобуса планируют запустить на маршруте от аэропорта Новокузнецка до курорта "Шерегеш" в рамках мультимодальных перевозок, следует из презентации министерства туризма Кемеровской области. "Мультимодальные перевозки: прямой трансфер по маршруту аэропорт Новокузнецк ­ – СТК Шерегеш (без заезда в город Новокузнецк). Четыре новых специализированных автобуса повышенной комфортности с возможностью перевозки горнолыжного снаряжения и багажа планируется закупить за счет дирекции минтранса", – следует из презентационного слайда. По данным директора "Дирекции курорта Шерегеш" Алексея Стоянова, планируется, что эти автобусы начнут перевозки туристов уже к открытию нового горнолыжного сезона, который откроют 22 ноября. Стоянов уточнил, что время в пути от аэропорта до горнолыжного курорта сократится с четырех до двух часов, туристов будут доставлять из аэропорта прямо до дверей отеля.

новокузнецк

кемеровская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, новокузнецк, кемеровская область