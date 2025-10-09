Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
От аэропорта Новокузнецка до Шерегеша организуют трансфер для туристов - 09.10.2025
От аэропорта Новокузнецка до Шерегеша организуют трансфер для туристов
От аэропорта Новокузнецка до Шерегеша организуют трансфер для туристов - 09.10.2025, ПРАЙМ
От аэропорта Новокузнецка до Шерегеша организуют трансфер для туристов
Четыре новых комфортабельных автобуса планируют запустить на маршруте от аэропорта Новокузнецка до курорта "Шерегеш" в рамках мультимодальных перевозок, следует | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T08:47+0300
2025-10-09T08:47+0300
бизнес
туризм
новокузнецк
кемеровская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83521/02/835210211_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9a3bf7d35ebc1b68c20e678f1ad1cbe7.jpg
КЕМЕРОВО, 9 окт – ПРАЙМ. Четыре новых комфортабельных автобуса планируют запустить на маршруте от аэропорта Новокузнецка до курорта "Шерегеш" в рамках мультимодальных перевозок, следует из презентации министерства туризма Кемеровской области. "Мультимодальные перевозки: прямой трансфер по маршруту аэропорт Новокузнецк ­ – СТК Шерегеш (без заезда в город Новокузнецк). Четыре новых специализированных автобуса повышенной комфортности с возможностью перевозки горнолыжного снаряжения и багажа планируется закупить за счет дирекции минтранса", – следует из презентационного слайда. По данным директора "Дирекции курорта Шерегеш" Алексея Стоянова, планируется, что эти автобусы начнут перевозки туристов уже к открытию нового горнолыжного сезона, который откроют 22 ноября. Стоянов уточнил, что время в пути от аэропорта до горнолыжного курорта сократится с четырех до двух часов, туристов будут доставлять из аэропорта прямо до дверей отеля.
новокузнецк
кемеровская область
бизнес, туризм, новокузнецк, кемеровская область
Бизнес, Туризм, НОВОКУЗНЕЦК, Кемеровская область
08:47 09.10.2025
 
От аэропорта Новокузнецка до Шерегеша организуют трансфер для туристов

Четыре новых автобуса запустят на маршруте от аэропорта Новокузнецка до Шерегеша

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области
Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
КЕМЕРОВО, 9 окт – ПРАЙМ. Четыре новых комфортабельных автобуса планируют запустить на маршруте от аэропорта Новокузнецка до курорта "Шерегеш" в рамках мультимодальных перевозок, следует из презентации министерства туризма Кемеровской области.
"Мультимодальные перевозки: прямой трансфер по маршруту аэропорт Новокузнецк ­ – СТК Шерегеш (без заезда в город Новокузнецк). Четыре новых специализированных автобуса повышенной комфортности с возможностью перевозки горнолыжного снаряжения и багажа планируется закупить за счет дирекции минтранса", – следует из презентационного слайда.
По данным директора "Дирекции курорта Шерегеш" Алексея Стоянова, планируется, что эти автобусы начнут перевозки туристов уже к открытию нового горнолыжного сезона, который откроют 22 ноября.
Стоянов уточнил, что время в пути от аэропорта до горнолыжного курорта сократится с четырех до двух часов, туристов будут доставлять из аэропорта прямо до дверей отеля.
 
Бизнес Туризм НОВОКУЗНЕЦК Кемеровская область
 
 
