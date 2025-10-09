Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры предложило закрепить за собой ответственность за цифровизацию СК - 09.10.2025
Минцифры предложило закрепить за собой ответственность за цифровизацию СК
Минцифры предложило закрепить за собой ответственность за цифровизацию СК - 09.10.2025, ПРАЙМ
Минцифры предложило закрепить за собой ответственность за цифровизацию СК
Минцифры РФ предлагает закрепить за собой ответственность за цифровую трансформацию деятельности Следственного комитета, министерство разместило соответствующий | 09.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает закрепить за собой ответственность за цифровую трансформацию деятельности Следственного комитета, министерство разместило соответствующий проект указа на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом указа за Минцифры России предлагается закрепить полномочия, связанные с реализацией мероприятий по информатизации Следственного комитета, а также обеспечением цифровой трансформации его деятельности", - сказано в пояснительной записке к проекту. Проект указа предусматривает, что Минцифры будет осуществлять информационно-методическую поддержку Следственного комитета по вопросам цифровой трансформации, создания, развития и эксплуатации IT-активов, разработку технических заданий и закупочной документации, закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения мероприятий по информатизации. Единственным исполнителем закупок товаров, работ и услуг предлагается назначить "Ростелеком". Как уточняется в пояснительной записке, для финансирования цифровизации СК РФ в 2025 году планируется использовать средства федерального бюджета, полученного Минцифры РФ в результате экономии при осуществлении им закупок товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий. А со следующего года цифровизация будет происходить за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по информатизации напрямую Следственному комитету. Проект указа подготовлен Минцифры в рамках исполнения указания президента РФ Владимира Путина и в соответствии с поручениями вице-премьера Дмитрия Григоренко.
технологии, россия, рф, владимир путин, дмитрий григоренко, минцифры, ростелеком, ск рф
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Григоренко, Минцифры, Ростелеком, СК РФ
10:22 09.10.2025
 
Минцифры предложило закрепить за собой ответственность за цифровизацию СК

Минцифры хочет закрепить за собой ответственность за цифровую трансформацию СК

© РИА Новости . Максим Блинов
Вывеска на здании Следственного комитета РФ в Москве
Вывеска на здании Следственного комитета РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Вывеска на здании Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает закрепить за собой ответственность за цифровую трансформацию деятельности Следственного комитета, министерство разместило соответствующий проект указа на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом указа за Минцифры России предлагается закрепить полномочия, связанные с реализацией мероприятий по информатизации Следственного комитета, а также обеспечением цифровой трансформации его деятельности", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Проект указа предусматривает, что Минцифры будет осуществлять информационно-методическую поддержку Следственного комитета по вопросам цифровой трансформации, создания, развития и эксплуатации IT-активов, разработку технических заданий и закупочной документации, закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения мероприятий по информатизации. Единственным исполнителем закупок товаров, работ и услуг предлагается назначить "Ростелеком".
Как уточняется в пояснительной записке, для финансирования цифровизации СК РФ в 2025 году планируется использовать средства федерального бюджета, полученного Минцифры РФ в результате экономии при осуществлении им закупок товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий. А со следующего года цифровизация будет происходить за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по информатизации напрямую Следственному комитету.
Проект указа подготовлен Минцифры в рамках исполнения указания президента РФ Владимира Путина и в соответствии с поручениями вице-премьера Дмитрия Григоренко.
 
ТехнологииРОССИЯРФВладимир ПутинДмитрий ГригоренкоМинцифрыРостелекомСК РФ
 
 
