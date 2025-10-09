https://1prime.ru/20251009/sledkom-863320140.html

Минцифры предложило закрепить за собой ответственность за цифровизацию СК

Минцифры предложило закрепить за собой ответственность за цифровизацию СК - 09.10.2025, ПРАЙМ

Минцифры предложило закрепить за собой ответственность за цифровизацию СК

Минцифры РФ предлагает закрепить за собой ответственность за цифровую трансформацию деятельности Следственного комитета, министерство разместило соответствующий | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T10:22+0300

2025-10-09T10:22+0300

2025-10-09T10:22+0300

технологии

россия

рф

владимир путин

дмитрий григоренко

минцифры

ростелеком

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863319979_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_275eac60b49e68d519730a9fa6bdf754.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает закрепить за собой ответственность за цифровую трансформацию деятельности Следственного комитета, министерство разместило соответствующий проект указа на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом указа за Минцифры России предлагается закрепить полномочия, связанные с реализацией мероприятий по информатизации Следственного комитета, а также обеспечением цифровой трансформации его деятельности", - сказано в пояснительной записке к проекту. Проект указа предусматривает, что Минцифры будет осуществлять информационно-методическую поддержку Следственного комитета по вопросам цифровой трансформации, создания, развития и эксплуатации IT-активов, разработку технических заданий и закупочной документации, закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения мероприятий по информатизации. Единственным исполнителем закупок товаров, работ и услуг предлагается назначить "Ростелеком". Как уточняется в пояснительной записке, для финансирования цифровизации СК РФ в 2025 году планируется использовать средства федерального бюджета, полученного Минцифры РФ в результате экономии при осуществлении им закупок товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий. А со следующего года цифровизация будет происходить за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по информатизации напрямую Следственному комитету. Проект указа подготовлен Минцифры в рамках исполнения указания президента РФ Владимира Путина и в соответствии с поручениями вице-премьера Дмитрия Григоренко.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, владимир путин, дмитрий григоренко, минцифры, ростелеком, ск рф