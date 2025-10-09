Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Союзмультфильм" подал в суд на предпринимателя с Камчатки
"Союзмультфильм" подал в суд на предпринимателя с Камчатки
"Союзмультфильм" подал в суд на предпринимателя с Камчатки - 09.10.2025, ПРАЙМ
"Союзмультфильм" подал в суд на предпринимателя с Камчатки
Арбитражный суд Камчатского края принял к рассмотрению иск АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" к индивидуальному предпринимателю Цзинь... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T01:25+0300
2025-10-09T01:33+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края принял к рассмотрению иск АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" к индивидуальному предпринимателю Цзинь Фэнчэнь о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков и персонажей советских мультфильмов, сообщила пресс-служба суда. "Исковое заявление принято к рассмотрению арбитражным судом Камчатского края, возбуждено производство по делу", – проинформировали в суде. Как следует из материалов дела, 30 июля 2024 года в торговой точке на рынке в Петропавловске-Камчатском был зафиксирован факт продажи ковра с изображением персонажей из анимационного фильма "Карлсон вернулся" – "Малыш", "Карлсон", "Фрекен Бок", "Собака". "Ответчик не получал от правообладателей никакого разрешения на использование объектов интеллектуальной собственности в своей коммерческой деятельности. Подобные действия являются прямым нарушением исключительных прав, вводят потребителей в заблуждение относительно происхождения товара и наносят финансовый ущерб законным правообладателям", – указано в заявлении истцов. Общая сумма исковых требований составляет 219 275 рублей, включая компенсацию за нарушение прав на товарные знаки и незаконное использование персонажей, а также судебные расходы и издержки.
01:25 09.10.2025 (обновлено: 01:33 09.10.2025)
 
"Союзмультфильм" подал в суд на предпринимателя с Камчатки

"Союзмультфильм" подал в суд на предпринимателя с Камчатки из-за ковра с Карлсоном

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края принял к рассмотрению иск АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" к индивидуальному предпринимателю Цзинь Фэнчэнь о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков и персонажей советских мультфильмов, сообщила пресс-служба суда.
"Исковое заявление принято к рассмотрению арбитражным судом Камчатского края, возбуждено производство по делу", – проинформировали в суде.
Как следует из материалов дела, 30 июля 2024 года в торговой точке на рынке в Петропавловске-Камчатском был зафиксирован факт продажи ковра с изображением персонажей из анимационного фильма "Карлсон вернулся" – "Малыш", "Карлсон", "Фрекен Бок", "Собака".
"Ответчик не получал от правообладателей никакого разрешения на использование объектов интеллектуальной собственности в своей коммерческой деятельности. Подобные действия являются прямым нарушением исключительных прав, вводят потребителей в заблуждение относительно происхождения товара и наносят финансовый ущерб законным правообладателям", – указано в заявлении истцов.
Общая сумма исковых требований составляет 219 275 рублей, включая компенсацию за нарушение прав на товарные знаки и незаконное использование персонажей, а также судебные расходы и издержки.
 
