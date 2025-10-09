https://1prime.ru/20251009/sotrudnichestvo-863321451.html
Россия и Таджикистан подпишут пакет документов по укреплению сотрудничества
Россия и Таджикистан подпишут пакет документов по укреплению сотрудничества - 09.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Таджикистан подпишут пакет документов по укреплению сотрудничества
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан подпишут в четверг пакет документов по... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T10:44+0300
2025-10-09T10:44+0300
2025-10-09T10:44+0300
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан подпишут в четверг пакет документов по укреплению правовой базы сотрудничества двух стран. "Сегодня мы подпишем пакет двусторонних документов, которые значительно укрепляют правовую базу сотрудничества двух стран. Убежден, что результаты сегодняшних переговоров придадут новый импульс сотрудничеству между Таджикистаном и Россией", - сказал он. По словам Рахмона, многие вопросы двустороннего сотрудничества находят свое решение в рамках работы межправительственной комиссии, очередное заседание которой проходило недавно в Москве.
Россия и Таджикистан подпишут пакет документов по укреплению сотрудничества
