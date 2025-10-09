Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Таджикистан подпишут пакет документов по укреплению сотрудничества
2025-10-09T10:44+0300
2025-10-09T10:44+0300
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан подпишут в четверг пакет документов по укреплению правовой базы сотрудничества двух стран. "Сегодня мы подпишем пакет двусторонних документов, которые значительно укрепляют правовую базу сотрудничества двух стран. Убежден, что результаты сегодняшних переговоров придадут новый импульс сотрудничеству между Таджикистаном и Россией", - сказал он. По словам Рахмона, многие вопросы двустороннего сотрудничества находят свое решение в рамках работы межправительственной комиссии, очередное заседание которой проходило недавно в Москве.
10:44 09.10.2025
 
Россия и Таджикистан подпишут пакет документов по укреплению сотрудничества

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В.Путина с Эмомали Рахмоном
© РИА Новости . Михаил Климентьев
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан подпишут в четверг пакет документов по укреплению правовой базы сотрудничества двух стран.
"Сегодня мы подпишем пакет двусторонних документов, которые значительно укрепляют правовую базу сотрудничества двух стран. Убежден, что результаты сегодняшних переговоров придадут новый импульс сотрудничеству между Таджикистаном и Россией", - сказал он.
По словам Рахмона, многие вопросы двустороннего сотрудничества находят свое решение в рамках работы межправительственной комиссии, очередное заседание которой проходило недавно в Москве.
 
