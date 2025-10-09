https://1prime.ru/20251009/sotrudnichestvo-863350419.html
Мирзиёев предложил разработать программу энергосотрудничества с Россией
Мирзиёев предложил разработать программу энергосотрудничества с Россией - 09.10.2025, ПРАЙМ
Мирзиёев предложил разработать программу энергосотрудничества с Россией
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать программу "Энергетическое партнёрство Центральной Азии и России", сообщил пресс-секретарь главы... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T18:41+0300
2025-10-09T18:41+0300
2025-10-09T18:41+0300
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861664440_0:311:2980:1987_1920x0_80_0_0_e07e450e56ab6dff42e6be3ea3d632e9.jpg
ТАШКЕНТ, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать программу "Энергетическое партнёрство Центральной Азии и России", сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов. "Президент Шавкат Мирзиёев на втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" представил комплекс инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства, развитие экономического сотрудничества и совместное обеспечение региональной стабильности", - написал Асадов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что президент Узбекистана, в частности, внес инициативы по разработке программы "Энергетическое партнёрство Центральной Азии и России" и расширению сотрудничества в разведке и переработке углеводородов, энергосбережении и зелёных технологиях.
https://1prime.ru/20251001/postavka-863035175.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861664440_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fc64868a26426a8b43cd962f9c1199d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, шавкат мирзиеев
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
Мирзиёев предложил разработать программу энергосотрудничества с Россией
Мирзиёев предложил создать программу "Энергетическое партнёрство Центральной Азии и РФ"