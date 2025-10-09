Минэнерго сохранило планы по росту производства СПГ к 2030 году

https://1prime.ru/20251009/spg-863332198.html

Минэнерго сохраняет планы по росту производства сжиженного природного газа (СПГ) в РФ к 2030 году до уровня 100 миллионов тонн, заявил министр энергетики Сергей | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T13:03+0300

энергетика

газ

россия

рф

сергей цивилев

спг

минэнерго рф

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минэнерго сохраняет планы по росту производства сжиженного природного газа (СПГ) в РФ к 2030 году до уровня 100 миллионов тонн, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. "Второе важнейшее направление - это развитие рынка СПГ. Мы достигли уровня 34 миллиона тонн - это соответствует 8% мирового производства СПГ. От своих планов мы не отходим, к 2030 году мы должны производить 100 миллионов тонн, соответственно с увеличением нашей доли на мировом рынке СПГ", - сказал он.

2025

газ, россия, рф, сергей цивилев, спг, минэнерго рф