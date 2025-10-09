Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго сохранило планы по росту производства СПГ к 2030 году - 09.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго сохранило планы по росту производства СПГ к 2030 году
Минэнерго сохраняет планы по росту производства сжиженного природного газа (СПГ) в РФ к 2030 году до уровня 100 миллионов тонн, заявил министр энергетики Сергей | 09.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минэнерго сохраняет планы по росту производства сжиженного природного газа (СПГ) в РФ к 2030 году до уровня 100 миллионов тонн, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. "Второе важнейшее направление - это развитие рынка СПГ. Мы достигли уровня 34 миллиона тонн - это соответствует 8% мирового производства СПГ. От своих планов мы не отходим, к 2030 году мы должны производить 100 миллионов тонн, соответственно с увеличением нашей доли на мировом рынке СПГ", - сказал он.
газ, россия, рф, сергей цивилев, спг, минэнерго рф
Энергетика, Газ, РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, СПГ, Минэнерго РФ
13:03 09.10.2025
 
Минэнерго сохранило планы по росту производства СПГ к 2030 году

Завод по производству СПГ
Завод по производству СПГ
Завод по производству СПГ. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минэнерго сохраняет планы по росту производства сжиженного природного газа (СПГ) в РФ к 2030 году до уровня 100 миллионов тонн, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.
"Второе важнейшее направление - это развитие рынка СПГ. Мы достигли уровня 34 миллиона тонн - это соответствует 8% мирового производства СПГ. От своих планов мы не отходим, к 2030 году мы должны производить 100 миллионов тонн, соответственно с увеличением нашей доли на мировом рынке СПГ", - сказал он.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯРФСергей ЦивилевСПГМинэнерго РФ
 
 
