Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Австрия и Словакия высказались против новых санкций ЕС против России - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251009/spg-863336915.html
СМИ: Австрия и Словакия высказались против новых санкций ЕС против России
СМИ: Австрия и Словакия высказались против новых санкций ЕС против России - 09.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Австрия и Словакия высказались против новых санкций ЕС против России
Австрия и Словакия продолжают высказывать нарекания в отношении новых антироссийских санкций ЕС, Венгрия в свою очередь, по-видимому, отказалась от своих... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T13:58+0300
2025-10-09T13:58+0300
энергетика
мировая экономика
газ
словакия
рф
запад
владимир путин
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/79139/44/791394479_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_2d148b87202480c6917479cb8af266f7.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Австрия и Словакия продолжают высказывать нарекания в отношении новых антироссийских санкций ЕС, Венгрия в свою очередь, по-видимому, отказалась от своих претензий, сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов. Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники после встречи постпредов стран ЕС передавало, что почти все страны Евросоюза поддерживают запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года, только Венгрия и Словакия выразили свою обеспокоенность. "У Австрии и Словакии до сих пор есть возражения против нового раунда санкций", - говорится в публикации. Отмечается, что Австрия до сих пор добивается уточнений в отношении ограничения передвижения российских дипломатов, хотя в Брюсселе ожидают, что в течение ближайших дней этот запрос будет удовлетворен. По данным издания, в ходе встречи постпредов ЕС посланник Словакии, высказался против дополнительных санкций против РФ. "Посланник Венгрии в ЕС даже не взял слово, чтобы оспорить эмбарго на СПГ", - уточняет EUObserver. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
словакия
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79139/44/791394479_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_0339460c5a0ee1983acae60eff8b1335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, газ, словакия, рф, запад, владимир путин, ес, санкции против рф
Энергетика, Мировая экономика, Газ, СЛОВАКИЯ, РФ, ЗАПАД, Владимир Путин, ЕС, санкции против РФ
13:58 09.10.2025
 
СМИ: Австрия и Словакия высказались против новых санкций ЕС против России

EUObserver: Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в Евросоюз

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Флаги России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Австрия и Словакия продолжают высказывать нарекания в отношении новых антироссийских санкций ЕС, Венгрия в свою очередь, по-видимому, отказалась от своих претензий, сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники после встречи постпредов стран ЕС передавало, что почти все страны Евросоюза поддерживают запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года, только Венгрия и Словакия выразили свою обеспокоенность.
"У Австрии и Словакии до сих пор есть возражения против нового раунда санкций", - говорится в публикации.
Отмечается, что Австрия до сих пор добивается уточнений в отношении ограничения передвижения российских дипломатов, хотя в Брюсселе ожидают, что в течение ближайших дней этот запрос будет удовлетворен. По данным издания, в ходе встречи постпредов ЕС посланник Словакии, высказался против дополнительных санкций против РФ.
"Посланник Венгрии в ЕС даже не взял слово, чтобы оспорить эмбарго на СПГ", - уточняет EUObserver.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭнергетикаМировая экономикаГазСЛОВАКИЯРФЗАПАДВладимир ПутинЕСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала