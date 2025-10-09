https://1prime.ru/20251009/spg-863336915.html
СМИ: Австрия и Словакия высказались против новых санкций ЕС против России
2025-10-09T13:58+0300
энергетика
мировая экономика
газ
словакия
рф
запад
владимир путин
ес
санкции против рф
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Австрия и Словакия продолжают высказывать нарекания в отношении новых антироссийских санкций ЕС, Венгрия в свою очередь, по-видимому, отказалась от своих претензий, сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов. Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники после встречи постпредов стран ЕС передавало, что почти все страны Евросоюза поддерживают запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года, только Венгрия и Словакия выразили свою обеспокоенность. "У Австрии и Словакии до сих пор есть возражения против нового раунда санкций", - говорится в публикации. Отмечается, что Австрия до сих пор добивается уточнений в отношении ограничения передвижения российских дипломатов, хотя в Брюсселе ожидают, что в течение ближайших дней этот запрос будет удовлетворен. По данным издания, в ходе встречи постпредов ЕС посланник Словакии, высказался против дополнительных санкций против РФ. "Посланник Венгрии в ЕС даже не взял слово, чтобы оспорить эмбарго на СПГ", - уточняет EUObserver. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
