Сравни и Билайн Big Data & AI будут развивать клиентские ИИ-сервисы
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни и команда по искусственному интеллекту и большим данным Билайна - Big Data & AI объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках Форума "Финополис – 2025".Договор направлен на совместную разработку и внедрение передовых финансовых технологий, цифровых продуктов на базе искусственного интеллекта и расширение доступа к финансовым сервисам для широких слоев населения России."Объединяя наши сильные стороны, мы создаем возможность для миллионов россиян: персонализированные, безопасные и доступные сервисы, которые экономят время и ресурсы. Применение решений на базе искусственного интеллекта призвано повысить эффективность коммуникаций с клиентами, а также персонализацию предложений и повышение качества обслуживания”, – отметил директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев в ходе церемонии подписания.Особое внимание стороны уделяют разработке ИИ-решений, которые преобразят клиентский опыт. Для этого будут реализованы:“Наша цель — не просто внедрить ИИ, а создать "цифровую систему доверия", где технологии станут мостом, а не барьером. Для нас это значит — сделать передовые финансовые сервисы персональным помощником для каждого, от столицы до самого отдаленного региона”, - рассказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов.Сотрудничество между Сравни и Билайном открывает новую страницу в развитии российского рынка цифровых финансов, так как объединяет экспертизу лидера в области финансовых сравнений и одного из крупнейших телеком-операторов страны. Партнеры планируют создать решение, где инновации станут драйвером роста для бизнеса и повышения качества услуг для клиентов.
