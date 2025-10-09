Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251009/sravni-863330663.html
сравни
банки
финансы
отп банк
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни и ОТП Банк подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии на Форуме "Финополис – 2025".Соглашение предусматривает выход пула продуктов ОТП Банка (кредиты и кредитные карты, накопительные счета, дебетовые карты) на финансовый маркетплейс Сравни. Клиент сможет оформить их в онлайн-формате.Процесс оформления продуктов банка будет полностью бесшовным и обозначит переход партнерства Сравни и ОТП Банка от формата лидгена до процесса полной сделки."Наша цель – сделать получение финансовых услуг максимально доступным и прозрачным для каждого клиента, используя самые современные цифровые технологии. Это партнерство позволит значительно упростить и ускорить клиентские процессы, делая финансовые продукты доступными буквально в несколько кликов", - подчеркнул директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев в ходе церемонии подписания.Трансформация Сравни из агрегатора в полноценный цифровой продукт позволяет упростить процесс оформления банковского продукта для наших клиентов. "Мы рады быть частью этого инновационного подхода", - отметила директор по маркетингу и коммуникациям ОТП Банка Екатерина Кобленц.Соглашение также предусматривает совместную разработку приоритетных инновационных проектов и создание условий для внедрения уже созданных технологий и продуктов. Сотрудничество между Сравни и ОТП Банком объединит экспертизу для трансформации финансовых услуг и продвижения инноваций на рынке.
сравни, банки, финансы, отп банк
Сравни, Банки, Финансы, ОТП Банк
12:28 09.10.2025
 
Сравни и ОТП Банк договорились о сотрудничестве

Сравни и ОТП Банк подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии

© Фото : Пресс-служба Финансового маркетплейса СравниФинансовый маркетплейс Сравни и ОТП Банк подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии на Форуме "Финополис – 2025"
Финансовый маркетплейс Сравни и ОТП Банк подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии на Форуме Финополис – 2025 - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
© Фото : Пресс-служба Финансового маркетплейса Сравни
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни и ОТП Банк подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии на Форуме "Финополис – 2025".
Соглашение предусматривает выход пула продуктов ОТП Банка (кредиты и кредитные карты, накопительные счета, дебетовые карты) на финансовый маркетплейс Сравни. Клиент сможет оформить их в онлайн-формате.
Процесс оформления продуктов банка будет полностью бесшовным и обозначит переход партнерства Сравни и ОТП Банка от формата лидгена до процесса полной сделки.
"Наша цель – сделать получение финансовых услуг максимально доступным и прозрачным для каждого клиента, используя самые современные цифровые технологии. Это партнерство позволит значительно упростить и ускорить клиентские процессы, делая финансовые продукты доступными буквально в несколько кликов", - подчеркнул директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев в ходе церемонии подписания.
Трансформация Сравни из агрегатора в полноценный цифровой продукт позволяет упростить процесс оформления банковского продукта для наших клиентов. "Мы рады быть частью этого инновационного подхода", - отметила директор по маркетингу и коммуникациям ОТП Банка Екатерина Кобленц.
Соглашение также предусматривает совместную разработку приоритетных инновационных проектов и создание условий для внедрения уже созданных технологий и продуктов. Сотрудничество между Сравни и ОТП Банком объединит экспертизу для трансформации финансовых услуг и продвижения инноваций на рынке.
 
