Сравни и ОТП Банк договорились о сотрудничестве

09.10.2025

2025-10-09T12:28+0300

2025-10-09T12:28+0300

2025-10-09T12:28+0300

МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни и ОТП Банк подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии на Форуме "Финополис – 2025".Соглашение предусматривает выход пула продуктов ОТП Банка (кредиты и кредитные карты, накопительные счета, дебетовые карты) на финансовый маркетплейс Сравни. Клиент сможет оформить их в онлайн-формате.Процесс оформления продуктов банка будет полностью бесшовным и обозначит переход партнерства Сравни и ОТП Банка от формата лидгена до процесса полной сделки."Наша цель – сделать получение финансовых услуг максимально доступным и прозрачным для каждого клиента, используя самые современные цифровые технологии. Это партнерство позволит значительно упростить и ускорить клиентские процессы, делая финансовые продукты доступными буквально в несколько кликов", - подчеркнул директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев в ходе церемонии подписания.Трансформация Сравни из агрегатора в полноценный цифровой продукт позволяет упростить процесс оформления банковского продукта для наших клиентов. "Мы рады быть частью этого инновационного подхода", - отметила директор по маркетингу и коммуникациям ОТП Банка Екатерина Кобленц.Соглашение также предусматривает совместную разработку приоритетных инновационных проектов и создание условий для внедрения уже созданных технологий и продуктов. Сотрудничество между Сравни и ОТП Банком объединит экспертизу для трансформации финансовых услуг и продвижения инноваций на рынке.

2025

