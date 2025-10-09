https://1prime.ru/20251009/sravni-863336268.html

Сравни и Банк Уралсиб договорились о стратегическом партнерстве

Сравни и Банк Уралсиб договорились о стратегическом партнерстве - 09.10.2025, ПРАЙМ

Сравни и Банк Уралсиб договорились о стратегическом партнерстве

Финансовый маркетплейс Сравни и Банк Уралсиб объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках Форума "Финополис – 2025". | 09.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни и Банк Уралсиб объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках Форума "Финополис – 2025".Соглашение закрепляет намерение сторон совместно трансформировать рынок финансовых услуг, делая акцент на внедрении передовых цифровых решений и развитии инноваций, призванных кардинально упростить и ускорить получение банковских продуктов для клиентов."Совместными усилиями мы не только внедряем технологические новшества, такие как бесшовное оформление продуктов, но и создаем новую цифровую среду, где во главу угла ставится комфорт и удовлетворенность конечного потребителя", – подчеркнул генеральный директор Сравни Александр Крайник.Ключевой инициативой в рамках соглашения станет запуск на финансовом маркетплейсе Сравни полностью бесшовного и автоматизированного процесса оформления кредитных карт Банка Уралсиб. Это позволит пользователям получить карту быстро, удобно и в привычной цифровой среде."Мы стремимся активно развивать те возможности и партнерства, которые помогают формировать единое эффективное цифровое пространство для взаимодействия с клиентами на привычных для них площадках, выстраивать удобный клиентский путь, а также наращивать продажи наших банковских продуктов – в данном случае в сотрудничестве с одним из крупнейших финансовых маркетплейсов страны", – отметил заместитель председателя правления Банка Уралсиб Станислав Тывес.Новое партнерство нацелено на то, чтобы с помощью передовых цифровых инструментов сделать сложные финансовые продукты максимально доступными, понятными и прозрачными для самой широкой аудитории.

