https://1prime.ru/20251009/ssha-863348282.html

США исключили из санкционного списка турецкую компанию Kuzey Star

США исключили из санкционного списка турецкую компанию Kuzey Star - 09.10.2025, ПРАЙМ

США исключили из санкционного списка турецкую компанию Kuzey Star

США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию Kuzey Star, ранее фигурировавшую в документах как "связанная с Россией", говорится в... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T17:59+0300

2025-10-09T17:59+0300

2025-10-09T17:59+0300

бизнес

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg

ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию Kuzey Star, ранее фигурировавшую в документах как "связанная с Россией", говорится в обнародованном в четверг уведомлении американского министерства финансов. Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), компания исключена из перечня организаций, подпадающих под санкции в рамках ограничительных мер против России. В уведомлении не уточняется причина снятия ограничений.

https://1prime.ru/20251009/sanktsii-863338175.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша