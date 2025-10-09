https://1prime.ru/20251009/ssha-863348282.html
США исключили из санкционного списка турецкую компанию Kuzey Star
2025-10-09T17:59+0300
2025-10-09T17:59+0300
2025-10-09T17:59+0300
ВАШИНГТОН, 9 окт – ПРАЙМ. США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию Kuzey Star, ранее фигурировавшую в документах как "связанная с Россией", говорится в обнародованном в четверг уведомлении американского министерства финансов. Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), компания исключена из перечня организаций, подпадающих под санкции в рамках ограничительных мер против России. В уведомлении не уточняется причина снятия ограничений.
ПРАЙМ
