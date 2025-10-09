https://1prime.ru/20251009/ssha-863354243.html
В Минторге США назвали роль энергетики в завершении конфликта на Украине
В Минторге США назвали роль энергетики в завершении конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Глава министерства внутренних дел США Даг Бургум в четверг заявил, что в усилиях Вашингтона по завершению конфликта на Украине "ключевую роль" будет играть энергетика."У нас есть еще один вопрос, который, я знаю, вы (президент США Дональд Трамп - ред.) хотите завершить, связанный с Россией и Украиной. Энергетика будет играть в нем ключевую роль", - сказал он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.
