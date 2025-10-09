Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минторге США назвали роль энергетики в завершении конфликта на Украине - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/ssha-863354243.html
В Минторге США назвали роль энергетики в завершении конфликта на Украине
В Минторге США назвали роль энергетики в завершении конфликта на Украине - 09.10.2025, ПРАЙМ
В Минторге США назвали роль энергетики в завершении конфликта на Украине
Глава министерства внутренних дел США Даг Бургум в четверг заявил, что в усилиях Вашингтона по завершению конфликта на Украине "ключевую роль" будет играть... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T20:39+0300
2025-10-09T20:46+0300
мировая экономика
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860015229_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_22885d2e1b9a7dc5eb26a6280aa3c0d5.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Глава министерства внутренних дел США Даг Бургум в четверг заявил, что в усилиях Вашингтона по завершению конфликта на Украине "ключевую роль" будет играть энергетика."У нас есть еще один вопрос, который, я знаю, вы (президент США Дональд Трамп - ред.) хотите завершить, связанный с Россией и Украиной. Энергетика будет играть в нем ключевую роль", - сказал он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.
https://1prime.ru/20251008/ukraina-863306666.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860015229_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_9f0dd8c0c4406fe766f53a0378d1122f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, вашингтон, дональд трамп
Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
20:39 09.10.2025 (обновлено: 20:46 09.10.2025)
 
В Минторге США назвали роль энергетики в завершении конфликта на Украине

Глава минторга США Латник: США хотят завершить конфликт на Украине с помощью энергетики

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Глава министерства внутренних дел США Даг Бургум в четверг заявил, что в усилиях Вашингтона по завершению конфликта на Украине "ключевую роль" будет играть энергетика.
"У нас есть еще один вопрос, который, я знаю, вы (президент США Дональд Трамп - ред.) хотите завершить, связанный с Россией и Украиной. Энергетика будет играть в нем ключевую роль", - сказал он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
В США заговорили о катастрофе после завершения конфликта на Украине
Вчера, 22:20
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала