В Минторге США назвали роль энергетики в завершении конфликта на Украине

В Минторге США назвали роль энергетики в завершении конфликта на Украине

В Минторге США назвали роль энергетики в завершении конфликта на Украине

Глава министерства внутренних дел США Даг Бургум в четверг заявил, что в усилиях Вашингтона по завершению конфликта на Украине "ключевую роль" будет играть...

2025-10-09T20:39+0300

2025-10-09T20:39+0300

2025-10-09T20:46+0300

ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Глава министерства внутренних дел США Даг Бургум в четверг заявил, что в усилиях Вашингтона по завершению конфликта на Украине "ключевую роль" будет играть энергетика."У нас есть еще один вопрос, который, я знаю, вы (президент США Дональд Трамп - ред.) хотите завершить, связанный с Россией и Украиной. Энергетика будет играть в нем ключевую роль", - сказал он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.

