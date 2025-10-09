https://1prime.ru/20251009/ssha-863358694.html
В США предложили запретить китайским авиакомпаниям пролетать над Россией
В США предложили запретить китайским авиакомпаниям пролетать над Россией
2025-10-09T23:58+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в США или из США, сообщает Рейтер. "Администрация Трампа в четверг предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов Америки", - говорится в публикации. Отмечается, что американские авиакомпании давно критикуют действующее разрешение для авиаперевозчиков КНР пролетать над территорией России с учетом того, что правительство США запретило американским перевозчикам совершать подобные перелеты.
