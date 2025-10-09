https://1prime.ru/20251009/ssha-863358694.html

В США предложили запретить китайским авиакомпаниям пролетать над Россией

2025-10-09T23:58+0300

бизнес

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в США или из США, сообщает Рейтер. "Администрация Трампа в четверг предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов Америки", - говорится в публикации. Отмечается, что американские авиакомпании давно критикуют действующее разрешение для авиаперевозчиков КНР пролетать над территорией России с учетом того, что правительство США запретило американским перевозчикам совершать подобные перелеты.

