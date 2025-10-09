https://1prime.ru/20251009/stavka-863327893.html
Шохин спрогнозировал ключевую ставку ЦБ к концу 2026 года
Шохин спрогнозировал ключевую ставку ЦБ к концу 2026 года - 09.10.2025, ПРАЙМ
Шохин спрогнозировал ключевую ставку ЦБ к концу 2026 года
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что при условии таргета по инфляции в 4% к концу 2026 года ключевая ставка ЦБ... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T11:47+0300
2025-10-09T11:47+0300
2025-10-09T11:47+0300
экономика
финансы
банки
рф
александр шохин
минфин
рспп
ключевая ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_0:129:1500:973_1920x0_80_0_0_00b5b9e19a925caa169ace7236251abf.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что при условии таргета по инфляции в 4% к концу 2026 года ключевая ставка ЦБ РФ должна иметь значение менее 10%. "Если инфляция на конец года следующего планируется в районе таргета 4%, то на мой взгляд, ключевая ставка существенно ниже должна быть 10% - однозначные цифры, на мой взгляд, это стопроцентно должно быть, скорей всего 7-8%. Тогда можно говорить о том, что жесткость бюджета скомпенсируется доступностью кредитных ресурсов", - сказал Шохин, выступая на форуме "Общественный транспорт". Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Глава РСПП добавил, что предлагаемое Минфином повышение НДС с нынешних 20% до 22% "один процентный пункт инфляции "унесет". "Поэтому очень важно, чтобы Центральный банк недолго оценивал последствия этих налоговых новаций, все-таки проводил и далее линию на поэтапное снижение, аккуратное поэтапное с оглядкой, но снижение ключевой ставки", - сказал Шохин. "Еще месяц назад мы многие говорили, что ставка в конце года может быть 13-14%. Сейчас мы уже 12-13% говорим. Будем рассчитывать, что поэтапная линия на снижение ключевой ставки будет проводиться", - заключил он. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77219/00/772190063_16:0:1484:1101_1920x0_80_0_0_10266644c1a394e1d35d6d65efff0033.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, александр шохин, минфин, рспп, ключевая ставка
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Александр Шохин, Минфин, РСПП, ключевая ставка
Шохин спрогнозировал ключевую ставку ЦБ к концу 2026 года
Глава РСПП Шохин: ключевая ставка к концу 2026 года должна быть ниже 10%
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что при условии таргета по инфляции в 4% к концу 2026 года ключевая ставка ЦБ РФ должна иметь значение менее 10%.
"Если инфляция на конец года следующего планируется в районе таргета 4%, то на мой взгляд, ключевая ставка существенно ниже должна быть 10% - однозначные цифры, на мой взгляд, это стопроцентно должно быть, скорей всего 7-8%. Тогда можно говорить о том, что жесткость бюджета скомпенсируется доступностью кредитных ресурсов", - сказал Шохин
, выступая на форуме "Общественный транспорт".
Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Глава РСПП
добавил, что предлагаемое Минфином
повышение НДС с нынешних 20% до 22% "один процентный пункт инфляции "унесет".
"Поэтому очень важно, чтобы Центральный банк недолго оценивал последствия этих налоговых новаций, все-таки проводил и далее линию на поэтапное снижение, аккуратное поэтапное с оглядкой, но снижение ключевой ставки", - сказал Шохин.
"Еще месяц назад мы многие говорили, что ставка в конце года может быть 13-14%. Сейчас мы уже 12-13% говорим. Будем рассчитывать, что поэтапная линия на снижение ключевой ставки будет проводиться", - заключил он.
Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.