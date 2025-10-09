https://1prime.ru/20251009/stavka-863327893.html

Шохин спрогнозировал ключевую ставку ЦБ к концу 2026 года

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что при условии таргета по инфляции в 4% к концу 2026 года ключевая ставка ЦБ РФ должна иметь значение менее 10%. "Если инфляция на конец года следующего планируется в районе таргета 4%, то на мой взгляд, ключевая ставка существенно ниже должна быть 10% - однозначные цифры, на мой взгляд, это стопроцентно должно быть, скорей всего 7-8%. Тогда можно говорить о том, что жесткость бюджета скомпенсируется доступностью кредитных ресурсов", - сказал Шохин, выступая на форуме "Общественный транспорт". Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Глава РСПП добавил, что предлагаемое Минфином повышение НДС с нынешних 20% до 22% "один процентный пункт инфляции "унесет". "Поэтому очень важно, чтобы Центральный банк недолго оценивал последствия этих налоговых новаций, все-таки проводил и далее линию на поэтапное снижение, аккуратное поэтапное с оглядкой, но снижение ключевой ставки", - сказал Шохин. "Еще месяц назад мы многие говорили, что ставка в конце года может быть 13-14%. Сейчас мы уже 12-13% говорим. Будем рассчитывать, что поэтапная линия на снижение ключевой ставки будет проводиться", - заключил он. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.

