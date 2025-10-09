Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об изменении ключевой ставки ЦБ - 09.10.2025
В Госдуму внесли проект об изменении ключевой ставки ЦБ
13:33 09.10.2025
 
В Госдуму внесли проект об изменении ключевой ставки ЦБ

В ГД предложили согласовывать с НФС существенное изменение ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, разрешающий Банку России существенно изменять ключевую ставку только после предварительного рассмотрения этого вопроса Национальным финансовым советом (НФС) регулятора, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ разработан в целях повышения прозрачности и координации экономической политики при принятии решений о величине ключевой процентной ставки ЦБ, а также усиления парламентского контроля за деятельностью финансового регулятора.
Документ предусматривает, что Банк России может изменять ставку по своим операциям более чем на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) только после предварительного рассмотрения этого вопроса НФС.
ЦБ при этом должен будет до официальной публикации решения об изменении этой ставки представить его "обоснование и сценарный анализ" в НФС. А совет, в свою очередь, должен будет провести публичное обсуждение решения и голосование по нему. Результаты рассмотрения НФС этого вопроса будут учитываться Банком России при принятии решения об изменении ключевой ставки, предлагается в документе.
Одновременно состав НФС увеличивается с 12 до 21 человека. В настоящее время помимо председателя Банка России в его состав входят два сенатора и три депутата Госдумы, а также по три представителя от президента и правительства РФ. Законопроектом предлагается увеличить число представителей Совета Федерации, Госдумы, президента и правительства до пяти человек от каждого.
"Реализация предлагаемых мер позволит повысить качество экспертизы процентных решений, усилить координацию денежно-кредитной, бюджетной и структурной политики через межведомственный формат, обеспечив при этом сохранение оперативности регулирования и принципа самостоятельности Банка России в реализации денежно-кредитных полномочий", - сказано в пояснительной записке.
 
