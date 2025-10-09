Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки - 09.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки
экономика
ключевая ставка
россия
рф
эльвира набиуллина
банки
финансы
ключевая ставка, россия, рф, эльвира набиуллина, банки, финансы
Экономика, ключевая ставка, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Банки, Финансы
13:46 09.10.2025 (обновлено: 13:59 09.10.2025)
 
Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки

Набиуллина: пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остаётся

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы анализируем все экономические тенденции. Пространство для снижения ключевой ставки остается. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября", - сказала она в рамках форума Finopolis 2025.
 
