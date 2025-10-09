https://1prime.ru/20251009/stavka-863335084.html
Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки
Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки - 09.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки
Пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T13:46+0300
2025-10-09T13:46+0300
2025-10-09T13:59+0300
экономика
ключевая ставка
россия
рф
эльвира набиуллина
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_728813eaac9e74ba63d2b6884ee753a2.jpg
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы анализируем все экономические тенденции. Пространство для снижения ключевой ставки остается. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября", - сказала она в рамках форума Finopolis 2025.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_cb0bcafafff43fd4f87f3dc18173a673.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ключевая ставка, россия, рф, эльвира набиуллина, банки, финансы
Экономика, ключевая ставка, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Банки, Финансы
Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки
Набиуллина: пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остаётся