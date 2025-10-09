https://1prime.ru/20251009/stavka-863335084.html

Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки

СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. Пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы анализируем все экономические тенденции. Пространство для снижения ключевой ставки остается. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября", - сказала она в рамках форума Finopolis 2025.

