Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД Санько по делу о мошенничестве
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД Санько по делу о мошенничестве - 09.10.2025, ПРАЙМ
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД Санько по делу о мошенничестве
Суд в Москве продлил срок содержания в СИЗО бывшему директору ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальнику "Трансэнерго" Валентину Санько, обвиняемому в... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T16:30+0300
2025-10-09T16:30+0300
2025-10-09T16:30+0300
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Суд в Москве продлил срок содержания в СИЗО бывшему директору ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальнику "Трансэнерго" Валентину Санько, обвиняемому в мошенничестве, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Ранее в Тверском суде столицы сообщили РИА Новости, что Санько 1 августа был заключен под стражу на срок один месяц 24 суток. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также по делу арестован второй фигурант - Алексей Селяков. Суть дела в суде не уточнили. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - указано в данных. Как поясняется в материалах, и Санько, и Селяков обжаловали решение о продлении ареста. По информации на сайте РЖД, в настоящее время директором компании по энергетическому комплексу - начальником "Трансэнерго" является Сергей Тимофеев.
россия, рф, ржд
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД Санько по делу о мошенничестве
Суд в Москве продлил арест экс-директору РЖД Санько по делу о мошенничестве
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Суд в Москве продлил срок содержания в СИЗО бывшему директору ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальнику "Трансэнерго" Валентину Санько, обвиняемому в мошенничестве, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Тверском суде столицы сообщили РИА Новости, что Санько 1 августа был заключен под стражу на срок один месяц 24 суток. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ
(Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также по делу арестован второй фигурант - Алексей Селяков. Суть дела в суде не уточнили.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - указано в данных.
Как поясняется в материалах, и Санько, и Селяков обжаловали решение о продлении ареста.
По информации на сайте РЖД
, в настоящее время директором компании по энергетическому комплексу - начальником "Трансэнерго" является Сергей Тимофеев.
