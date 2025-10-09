https://1prime.ru/20251009/tadzhikistan-863317069.html

Рахмон рассказал о развитии связей между Россией и Таджикистаном

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан активно развивают экономические связи, растет товарооборот."Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные сферы, продолжается рост товарооборота", - сказал он.По его словам, реализуются гуманитарные проекты.

