Рахмон рассказал о развитии связей между Россией и Таджикистаном - 09.10.2025
Рахмон рассказал о развитии связей между Россией и Таджикистаном
Рахмон рассказал о развитии связей между Россией и Таджикистаном - 09.10.2025, ПРАЙМ
Рахмон рассказал о развитии связей между Россией и Таджикистаном
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан активно развивают экономические связи,... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T09:47+0300
2025-10-09T09:53+0300
экономика
россия
таджикистан
рф
эмомали рахмон
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861601423_0:85:2827:1675_1920x0_80_0_0_24a1f684fc69d1c052e27a17062cf210.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан активно развивают экономические связи, растет товарооборот."Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные сферы, продолжается рост товарооборота", - сказал он.По его словам, реализуются гуманитарные проекты.
таджикистан
рф
09:47 09.10.2025 (обновлено: 09:53 09.10.2025)
 
Рахмон рассказал о развитии связей между Россией и Таджикистаном

Рахмон: РФ и Таджикистан активно развивают экономические связи

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Таджикистан активно развивают экономические связи, растет товарооборот.
"Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные сферы, продолжается рост товарооборота", - сказал он.
По его словам, реализуются гуманитарные проекты.
 
ЭкономикаРОССИЯТАДЖИКИСТАНРФЭмомали РахмонВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала